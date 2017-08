Vidal dijo que si Cristina ganara las PASO, hay que "seguir trabajando y mucho para las elecciones de octubre"

Afirmó que el sector que apoya a la ex presidenta "es minoritario" y sostuvo que el frente kirchnerista esconde a sus candidatos; pidió que los ciudadanos vayan a votar en las PASO

Foto: LA NACION / Santiago Filipuzzi

A doce días de las PASO, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró hoy que "es minoritario" el sector de la sociedad que apoya a Cristina Kirchner , candidata a senadora nacional por el frente Unidad Ciudadana en la provincia, aunque no descartó que la ex presidenta se pueda imponer en los comicios. Además, pidió que los electores "vayan a votar" en las primarias del 13 de agosto próximo.

En una entrevista con Radio Mitre, la mandataria provincial sostuvo que hay "un sector en la sociedad que se siente identificado con la propuesta y el modelo" de Cristina, pero remarcó que "es minoritario", según consignó la agencia DyN.

Consultada sobre si sentiría como una "derrota personal" una eventual victoria de la ex jefa del Estado las PASO en la provincia de Buenos Aires, Vidal respondió: "No, sentiría que tengo que seguir trabajando y mucho para las elecciones de octubre. Las primarias son una instancia intermedia que solo define candidaturas".

Foto: LA NACION / Santiago Hafford

En ese marco, la ex mandataria dijo que los postulantes de Unidad Ciudadana se esconden. "Parece que Scioli no quiere hablar con ningún medio. Es una situación bastante rara la de Unidad Ciudadana porque sus candidatos no hablan: no se enfrentan a la sociedad", indicó. Y agregó: "Ustedes van a ver a Esteban Bullrich, Guillermo Montenegro, Gladys González dando explicaciones, tocando el timbre. Lo que uno espera de un candidato es que dé la cara y que justifique por qué lo tienen que votar".

Ayer, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , dijo que la ex presidenta es un "fenómeno" electoral "encapsulado en 15 municipios del gran Buenos Aires. Es difícil encontrar un kirchnerista fuera de la provincia", afirmó en diálogo con Canal 26.

En tanto, Vidal les pidió a los ciudadanos que "vayan a votar" en las PASO del 13 de agosto ya que es "una buena oportunidad para expresar lo que piensan".

Si bien hice un llamado al electorado para que participe de las PASO, la gobernadora bonaerense reiteró que hay que avanzar para "eliminar" la instancia de las primarias, ya que no tienen sentido si los partidos políticos no las usan "para competir" y seleccionar sus candidatos.

Vidal continuará con sus recorridas por distintas zonas de la provincia e intensificará sus apariciones en los medios con los postulantes de Cambiemos en el último tramo de la campaña. Con cierta incertidumbre respecto del resultado en Buenos Aires, el distrito electoral más importante, el oficialismo apuesta a ser la fuerza más votada del país en las legislativas.