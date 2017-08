Apple elimina de su tienda aplicaciones que permiten sortear la censura china

Los usuarios registrados en el gigante asiático ven limitado su acceso a las VPN, redes privadas virtuales que burlan los controles de Pekín

Durante el fin de semana varios proveedores como ExpressVPN o StarVPN recibieron notificaciones de la empresa informándoles de que sus aplicaciones serían eliminadas de la Apple Store en el país. Horas después, la empresa lo confirmó en un comunicado. "A principios de año, el Ministerio de Industria e Información Tecnológica de China anunció que todos los desarrolladores que ofrecen VPN deben obtener una licencia del Gobierno. Hemos tenido que eliminar algunas aplicaciones en China que no cumplen con las nuevas regulaciones. Estas aplicaciones siguen estando disponibles en todos los demás mercados donde tienen negocio", dice el texto.

En enero, las autoridades aprobaron una nueva ley que obliga a los operadores de VPN a lograr el permiso de los reguladores. Para obtener este permiso, una de las condiciones es que su infraestructura y servidores estén dentro del país, algo que la mayoría de servicios no cumplen. En los últimos años, Pekín ha cerrado numerosos servicios de este tipo operados por empresas locales y ha endurecido los controles de los que lo hacen desde el extranjero.

Para miles de habitantes en China, desde grandes multinacionales pasando por centros de estudio, activistas políticos o periodistas, las redes privadas virtuales son imprescindibles para trabajar o comunicarse. China cuenta con un extenso y sofisticado sistema de censura que bloquea cualquier página web que suponga un peligro para la seguridad nacional o que no pueda controlar directamente. Facebook, Google, Twitter o Instagram son inaccesibles desde hace años porque no han aceptado las condiciones marcadas por Pekín. Este software, de pago, camufla el origen de la dirección IP y permite visitar todas las páginas prohibidas porque, a ojos del aparato censor, el usuario está intentando acceder a ellas desde un país que no es China.

Foto: AP

"Estamos muy decepcionados por el curso de los acontecimientos, ya que se trata de la medida más drástica que el Gobierno chino ha tomado para bloquear el uso de VPN hasta la fecha y nos preocupa ver a Apple ayudando a los esfuerzos censores de China. Condenamos enérgicamente estas medidas que amenazan la libertad de expresión", aseguró en un comunicado ExpressVPN. "Se está sentando un precedente muy peligroso que puede llevar a que otros Gobiernos que controlan el acceso a Internet, como Emiratos Árabes, hagan lo propio", denunció StarVPN desde su cuenta en Twitter. Otros proveedores, como Astrill, no han visto por ahora desaparecer su aplicación de la Apple Store a pesar de operar desde fuera de China.

Hace pocas semanas, Apple anunció la creación de un centro en el sur de China -controlado por una empresa local- para almacenar los datos de sus clientes en el gigante asiático, también para cumplir con la polémica ley de ciberseguridad aprobada por Pekín hace unos meses. China es el segundo mayor mercado de la empresa, superado solamente por Estados Unidos, y genera aproximadamente un 25% de sus beneficios. En el último año, sin embargo, las ventas de la firma en el gigante asiático se han reducido un 14% debido a la cada vez mayor competencia de los fabricantes locales.