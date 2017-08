Conocé el fixture de los Pumas en el Rugby Championship 2017: sedes y fechas

Días y horarios para los partidos del equipo argentino en el torneo, que juega junto a All Blacks, Wallabies y Springboks

Agustín Creevy en acción ante los All Blacks. Foto: Archivo

Los Pumas afrontarán su sexta participación en el Rugby Championship. El equipo que conduce Daniel Hourcade tendrá su presentación el 19 de agosto ante los Springboks, de visitante. Las sedes en nuestro país serán Salta (Springboks), el estadio de Vélez (All Blacks) y Mendoza (Wallabies).

Fueron 27 los partidos que disputaron los Pumas en el Rugby Championship desde 2012. Ganaron tres (dos veces a Springboks, una ante Wallabies) y empataron una vez (Springboks). Su mejor actuación fue en 2015 con el tercer puesto, un torneo que se jugó acotado -sólo tres partidos- por el Mundial que se disputó ese año en Inglaterra.

Fecha 1

19/8 Wallabies vs. All Blacks, ANZ Stadium en Sydney.

19/8 Springboks vs. Los Pumas, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth.

Fecha 2

26/8 All Blacks vs. Wallabies, Forsyth Barr Stadium, Dunedin

26/8 Los Pumas vs. Springboks, Estadio Padre Martearena, Salta

Fecha 3

9/9 All Blacks vs. Los Pumas, Yarrow Stadium, New Plymouth

9/9 Wallabies vs. Springboks, NIB Stadium, Perth

Fecha 4

16/9 All Blacks vs. Springboks, QBE Stadium, Albany

16/9 Wallabies vs. Los Pumas, GIO Stadium, Canberra

Fecha 5

30/11 Springboks vs. Wallabies, Toyota Stadium, Bloemfontein

30/11 Los Pumas vs. All Blacks, estadio de Vélez, Buenos Aires

Fecha 6

7/10 Springboks vs. All Blacks, DHL Newlands, Ciudad del Cabo

7/10 Los Pumas vs. Wallabies, estadio Malvinas Argentinas, Mendoza