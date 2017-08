Habló la mamá de Luka Milinkovic: su desgarrador relato y la verdadera causa de la muerte de su hijo

Jelena dialogó con un diario de Serbia, de donde es oriunda, y contó detalles de la autopsia de Luka

La madre de Luka habló con un diario de Serbia.

El relato es desgarrador. No para menos: Jelena acaba de perder a su hijo. Jelena es la madre de Luka Milinkovic, hijo de Marcos, que el sábado pasado murió ahogado en una playa de Croacia, mientras se encontraba de vacaciones con su familia. En diálogo con el diario Novosti, de Serbia, de donde es oriunda, la mujer del ex voleibolista argentino contó la verdadera causa de la muerte del joven.

"Luka, según los médicos, sufrió una hemorragia cerebral. Por eso, perdió el conocimiento y se hundió. Él nació en una isla, hacía natación desde los dos años. Era un deportista activo. Cada mes tenía chequeos regulares. ¿Por qué sucedió? No puedo creer que mi hijo se haya ido", dijo Jelana entre lágrimas, según detalla el portal del medio serbio.

"Estábamos en la playa para niños, sentados, observando a los más chicos. Luka estaba con sus amigos y decidieron alquilar un kayak. Me avisó, como hacía siempre", continuó con su relato la madre del joven. "Eran aguas tranquilas, era una bahía. Ahora tenemos que esperar a terminar los trámites en la embajada. No me voy a volver sin mi hijo", agregó Jelena, "desesperada".

La primera versión, que había circulado en las primeras horas siguientes a la muerte de Luka, indicaban que el chico de 13 se había ahogado después de que el kayak se diera vuelta. La palabra de su mamá desmiente aquella explicación inicial.

Luka, el hijo mayor de Marcos Milinkovic, murió ahogado el sábado pasado en Croacia, mientras circulaba en kayak con sus amigos. Según el relato de su madre, el joven sufrió una hemorragia cerebral y, por eso, se hundió. Fue encontrado por otros turistas, que intentaron, sin éxito, reanimarlo. Compartilo Luka, el hijo mayor de Marcos Milinkovic, murió ahogado el sábado pasado en Croacia, mientras circulaba en kayak con sus amigos. Según el relato de su madre, el joven sufrió una hemorragia cerebral y, por eso, se hundió. Fue encontrado por otros turistas, que intentaron, sin éxito, reanimarlo.

Esta nota fue cerrada a comentarios por la sensibilidad del tema.