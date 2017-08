Inspirada en la ciencia ficción de los años 50 y 60, la nueva campaña de Gucci recrea escenas de la mítica serie Star Trek, con alienígenas, dinosaurios y otras criaturas extrañas

La ciencia ficción según Gucci

La campaña ET dirigida por Alessandro Michele.

Un homenaje para nostálgicos de la ciencia ficción en el que se utilizaron objetos originales de la serie, que fueron especialmente cedidos para recrear el ambiente de manera auténtica.

Alessandro Michele, director creativo de la casa italiana Gucci ideó una campaña para lanzar la próxima colección otoño invierno con un corto de estilo sci-fi de las décadas del 50 y 60. Y remite a Star Trek o El Monstruo de la Laguna Negra, films que sirvieron para inspirar al director de arte británico, Christopher Simmonds, que creó un interesante corto, con una historia fotografiada por Glen Luchford. Con una narrativa clásica de este género y escenarios como praderas, lagunas oscuras o naves espaciales, los modelos interpretaron a terrícolas, extraterrestres y hasta incluso monstruos mutantes.

Las referencias a películas de estilo sci-fi de Gucci.

En la secuencia, los enemigos no sólo son seres de otro planeta, sino que Michele también suma a dinosaurios que persiguen a humanos y hasta un gato gigante ataca a dos chicas. Todo como parte de la estética que prefiere el director creativo para Gucci: retro, nerd, romántico, pero sobre todo buscando romper el molde con que se asociaba a esta firma florentina. Además de vintage, tiene toques retro futuristas que hacen honor al título de la campaña: Gucci and beyond (Gucci y el más allá).

El réptil triásico se entfrenta a la moda de Gucci.

Gucci and beyond.