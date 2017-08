Rudolph Giuliani: "Tenemos que lograr que Tigre sea ejemplo para la lucha contra la inseguridad en toda la Argentina"

El ex alcalde de Nueva York respaldó a Sergio Massa en el tramo final de la campaña, luego de presentar un informe sobre la inseguridad en la provincia

Sin demasiadas vueltas, el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani respaldó a Sergio Massa en el tramo final de la campaña bonaerense. Fue al presentar un informe sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, contratado por el Frente Renovador, que incluyó un capítulo con recomendaciones para los gobiernos locales. "El punto central de este estudio es que tenemos que lograr que Tigre sea un gran ejemplo para lucha contra la inseguridad en la Argentina. Si se puedo logar en Tigre se puede lograr en todos lados", dijo Giuliani.

El informe presentado hoy en el Centro de Operaciones de Tigre (COT) surge luego de un trabajo de campo que la compañía de seguridad del político republicano, Giuliani Partners LLC, realizó durante el mes de abril, con visitas a municipios, entrevistas a jefes de la policía bonaerense y a ministros del gabinete provincial, y el posterior análisis de los datos recabados.

"¿Cómo se reduce la delincuencia? Comienza desde la cima. Exige la voluntad política, y hablo no sólo del gobierno. Si mis ciudadanos tienen miedo no van a poder desarrollarse. La seguridad debe ser la prioridad principal", dijo Giuliani, luego destacar que su compañía trabaja con unas 30 ciudades en América, Europa y Asia, y que el caso de Tigre es uno de los ejemplos que utilizan. "Por el compromiso que ustedes vienen demostrando y cómo usan la tecnología", volvió a elogiar a Massa.

No fue el último respaldo hacia el candidato a senador de 1 País, por quien Giuliani dijo sentir un "particular afecto" tras cuatro años de relación. "Si pensamos en hacer de Argentina un lugar seguro para vivir, uno de los beneficios de una ciudad como Tigre no es sólo que uno se siente bien, porque se está cuidando la gente, sino que la economía crece: los negocios van mejor cuando la gente se siente segura. Nadie quiere invertir en los lugares que no son seguros", fueron sus últimas palabras ante la prensa.

"Si no resolvemos la inseguridad en la provincia, podemos vivir mejor o peor, pero siempre vamos a vivir con miedo", dijo Massa al presentar a Giuliani y agregar otro condimento electoral a la parada. Fue con un dardo al kirchnerismo y el "garantismo" penal.

"Así como tenemos la responsabilidad de defender el bolsillo de la gente, debemos defender la vida de la gente de aquellos que durante mucho tiempo defendieron a los jueces sacapresos. Tenemos que barrer de la Justicia a aquellos que durante muchos años fueron protegidos del poder, que trataron a los delincuentes como víctimas y a las víctimas las abandonaron", completó.

"Tolerancia cero"

Giuliani fue alcalde de Nueva York durante dos períodos, entre 1994 y 2001, y ganó renombre internacional por dos motivos: el primero fue su política de "tolerancia cero" frente a la inseguridad, con la que se derrumbaron los índices de criminalidad de la Gran Manzana; el segundo fue el liderazgo que asumió tras el atentando a las Torres Gemelas.

Tras dejar la alcaldía de Nueva York, Giuliani continuó trabajando para el partido republicano en varios niveles. Hoy asesora en materia de seguridad informática al presidente estadounidense, Donald Trump. Desde Giuliani Partners LLC extiende ese trabajo a otras regiones del mundo: a través de esa firma fue que elaboró el informe para Massa sobre la situación de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

Giuliani ya es un clásico en las campañas de Massa: en 2013 llegó a Tigre para evaluar las políticas de seguridad en el municipio y, desde entonces, el líder del Frente Renovador y el republicano alternaron al menos un encuentro y fotos cada año. En enero, la consultora del ex alcalde firmó un convenio con el Frente Renovador, a través del senador provincial Jorge D'Onofrio, para realizar este informe.

La presentación de Giuliani convocó a dirigentes y candidatos de 1 País. Además de D'Onofrio, candidato a diputado por la tercera sección electoral, estuvieron los postulantes nacionales Liliana Schwindt, Mónica Litza y Florencia Arieto, los provinciales Sebastián Galmarini, Mario Meoni, Fabio Britos, Lisandro Bonelli y Micaela Ferraro; y los candidatos a concejales Ramiro Trezza, Martín Jofré y Martín Marinucci, entre otros.