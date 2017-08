Daniel Filmus: "Las imágenes de Venezuela me hacen acordar a la represión de Pepsico"

El precandidato a diputado nacional por el kirchnerismo dijo que en ese país la sociedad está dividida

Foto: Archivo

"Las imágenes de Venezuela me hacen acordar más a la represión de este Gobierno. Me hace acordar a escenas como las de Pepsico y que no se vieron durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner ", con esa frase Daniel Filmus , precandidato a Diputado Nacional por el Frente para la Victoria (FpV) habló sobre la grave crisis que vive el país comandado por Nicolás Maduro .

En una entrevista con Radio Rivadavia , el referente kirchnerista consideró que en Venezuela la sociedad está "muy dividida" y que lo único que sirve es "el diálogo".

"Es un Gobierno elegido democráticamente que perdió las parlamentarias y se tiene que sentar a dialogar y no llegar a la violencia", dijo sobre la administración de Maduro.

"Cuando decían que íbamos rumbo a Venezuela, pienso en las escenas de represión vividas en el actual gobierno", concluyó.

Desde abril, cuando comenzaron las protestas contra Maduro en Venezuela, hubo más de 100 personas muertas en manos de las fuerzas de seguridad del chavismo.