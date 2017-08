Motorola agranda la línea Moto G5 con los modelos G5S y G5S Plus

Lenovo sumó dos versiones adicionales a la línea de gama media con modelos que cuentan con una pantalla más grande y mejoras en la cámara principal junto al diseño metálico anunciado en abril

Motorola Moto G5S.

Luego de la reciente actualización de la línea Moto G5, disponibles en la versión estándar y otra más grande en el Moto G5 Plus, Lenovo decidió sumar dos nuevas opciones en el segmento medio de Motorola con los modelos Moto G5S y Moto G5S Plus.

Las diferencias que suma Motorola con los modelos G5S y G5S Plus están en las pantallas más grandes, en mejoras en las cámaras y en la configuración interna, con un procesador más potente comparado con el modelo Moto G5.

El Moto G5S cuenta con una pantalla de 5,2 pulgadas con una resolución 1080p, un procesador de ocho núcleos a 1,4 GHz, una cámara de 16 MP y 3000 mAh en la batería. Por su parte, el Moto G5S Plus cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas y está acompañada por una cámara dual de 13 MP junto a otra frontal con gran angular de 8 MP. Ambos cuentan con 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento y cuerpo de metal.

Motorola Moto G5S Plus.

Disponibles en Europa a fines de mes, el Moto G5S tendrá un precio de 249 euros, mientras que el Moto G5S Plus costará 299 euros. Ambos modelos llegarán al mercado estadounidense en el otoño boreal.

Con estos dos modelos adicionales, Motorola suma cuatro opciones disponibles dentro de la serie Moto G de quinta generación en menos de un año, acompañado por la actualización del teléfono Moto Z2 con módulos, que ya cuenta con dos versiones (Moto Z2 Play y Moto Z2 Force).

A su vez, en el segmento de entrada están los Moto C y Moto C Plus, anunciados en mayo, mientras que el Moto E también se renovó en dos opciones, uno estándar y otro más grande, denominado Moto E Plus.

De esta forma, Motorola se diferencia de las primeras generaciones de smartphones Moto y ahora dispone de una oferta compuesta por diez modelos en cuatro segmentos diferentes: C, E, G y Z.