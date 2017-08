Tino Costa reveló la "humillante y denigrante" forma en la que Diego Aguirre lo borró de San Lorenzo

El volante estalló en las redes sociales y contó la intimidad de la mala relación que tuvo con el DT

Tino Costa. Foto: Archivo

El mediocampista Alberto "Tino" Costa consideró hoy "que fue humillante y denigrante" el accionar del entrenador de San Lorenzo, Diego Aguirre, quien le comunicó que no lo iba a tener cuenta para la presente temporada mediante un mensaje de voz en el teléfono.

"Estoy bastante triste. Aguirre se manejó muy mal conmigo y me faltó el respeto. Quería que la gente sepa lo que pasó, que se comunicó conmigo con un audio de WhatsApp para decirme que no me iba tener en cuenta", manifestó Costa en diálogo con ESPN.

"Es muy bajo despedir a un futbolista así o a cualquier trabajador. Me despido del club que soy hincha, me suena raro hablar de toda esta situación porque no es fácil despedirme de San Lorenzo. Se manejó muy mal Aguirre y no quería irme así, sin decir nada", indicó el ex volante de Valencia de España.

Costa dio a conocer su postura ayer cuando publicó una carta en su cuenta oficial de Twitter. El mediocampista ensayó una despedida del club de sus amores, que lo incorporó en julio de 2016, y explicó el procedimiento de Aguirre.

La carta completa

"Queridos hinchas de San Lorenzo. Por este medio quiero despedirme de ustedes. Me voy triste, pero con la felicidad de haberme puesto la camiseta que amé desde pequeño, y habiendo visto a mi padre llorar en mi presentación. Por otro lado, también decir que uno como profesional puede entender que un entrenador no lo tenga en cuenta, pero viendo la forma en que me comunicó que no me quería (un triste audio de Whatsapp), puedo decir que esta persona nunca me ha respetado, y que lamentablemente no está a la altura de este increíble club. Pensé en publicar ese audio, pero resulta tan humillante y denigrante que prefiero guardarlo para mí. Me voy resignando mi sueño y más cosas, aunque podría quedarme, pero lo último que voy a hacer es perjudicar al club del cual soy hincha. Simplemente gracias a los hinchas y los compañeros, ponerme esta camiseta fue lo mejor que me pasó en la vida".