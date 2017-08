Guillermo René Scarcella, otro ex funcionario de Scioli complicado: está acusado de enriquecimiento ilícito

Deberá demostrar el origen de unos 50 millones de pesos que pasaron a formar parte de su patrimonio particular durante los años en que se desempeñó en gestión de la administración pública

Otro ex funcionario de Scioli complicado. Foto: LA NACION

LA PLATA.- La Justicia bonaerense está detrás de los pasos del ex titular de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) Guillermo René Scarcella, uno de los hombres más cercanos al ex gobernador Daniel Scioli , al que se lo investiga por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito . Sucede que el ex funcionario sciolista está complicado para demostrar el origen de unos 50 millones de pesos que pasaron a formar parte de su patrimonio particular durante los años en que se desempeñó en gestión de la administración pública.

El fiscal Alvaro Garganta, que tiene a su cargo la mega causa presentada por la Diputada Elisa Carrió en la que se denunció distintas maniobras de recaudación política del sciolismo, analiza ahora las cuentas de Scarcella para poder demostrar la existencia de un considerable aumento en su patrimonio.

El fiscal pidió a la AFIP las declaraciones juradas de Ganancias de Scarcella para ver si hubo giros al exterior que no fueron declarados. "Acá lo que hay que tener en claro es que al ex funcionario no le cierra el blanco de unos 50 millones de pesos", dijo un estrecho colaborador de Garganta.

Consultado por La Nación fuentes vinculadas el ex funcionario sciolista no salieron a desmentir el tema. Sólo dijeron: "Toda la información está judicializada y se está discutiendo en ese ámbito".

El fiscal Garganta en distintas causas que forman parte de esta mega investigación ya procesó al ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez , al ex jefe de administración de éste último, Walter Carbone (al que le secuestraron una escultura de chapa en forma de dragón en su casa en el Country Abril) y al ex titular de Lotería y Casinos bonaerense Luis Peluso, entre otros. Ahora sumó a Scarcella, a quien la Unidad de Información Financiera (UIF), que conduce Marino Federici, consideró como un posible "testaferro" del ex gobernador Scioli.

La semana pasada se supo que Scarcella junto con otros ex funcionarios de ABSA deberán devolver uno 51 millones de pesos al estado provincial al comprobarse irregularidades en los gastos de la empresa durante su gestión.

La medida fue resuelta por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y también involucra a colaboradores de Scarcella en esa repartición pública. El plazo para la devolución es 90 días.