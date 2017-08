En línea con la decisión del Gobierno, la Cámara Nacional Electoral falló que los partidos que presentaron más de una lista para las PASO sólo cobrarán un plus según los votos que consiguieron en 2015

La Justicia fijó un nuevo criterio para evitar "avivadas" en la impresión de boletas: el Estado ahorrará $ 84 millones.

Parece un fallo salomónico, pero en el Gobierno lo celebraron. La Cámara Nacional Electoral resolvió hoy adecuar el criterio de asignación de fondos públicos para la impresión de boletas a raíz de la multiplicación de listas internas que surgieron en estas elecciones . Con el nuevo criterio, la Casa Rosada ahorrará unos 84 millones de pesos en la impresión de boletas.

En virtud de un reclamo de la Alianza UNEN, la Cámara había fallado en 2013 (y luego la siguió la Corte Suprema de Justicia, en 2015), que el Estado debía hacerse cargo de financiar el costo de un padrón completo (una boleta por elector) por cada lista que las agrupaciones presentaran a las PASO.

Como notó la Cámara en su fallo de hoy, que lleva la firma de los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, eso derivó en una proliferación de listas este año. Citó el caso de Santa Fe, donde hubo 14 listas internas en la elección de 2015, mientras que este año ascendieron a 57.

Ni la Cámara ni el Gobierno lo dicen abiertamente, pero se trata en general de partidos "chicos" y "sellos de goma" sin relevancia en las urnas que buscan hacerse de fondos durante los períodos electorales.

Hace tres semanas, la Nación reveló que el Frente Patriota Bandera Vecinal, liderado por el dirigente filonazi Alejandro Biondini, iba a cobrar 19,7 millones de pesos del Estado para imprimir boletas porque sólo en la provincia de Buenos Aires había presentado seis listas de candidatos al Senado de la Nación.

De inmediato, la secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, que conduce Adrián Pérez, decidió que la Casa Rosada sólo iba a pagar la impresión de un padrón por agrupación política, como plantea la Ley 26.571, más allá de que presentara una lista o 26, como fue el caso del Frente Unión Federal, que en la provincia de Buenos Aires presentó 13 listas de candidatos a diputados nacionales (el actor Ivo Cutzarida era su candidato más famoso) y otras 13 para el Senado, aunque luego no pasaron el filtro de la Justicia electoral.

"Entendemos que el Estado debe hacer uso racional de los recursos y no se puede permitir ni avivadas ni usos abusivos de esos recursos", dijo en ese momento a LA NACION Pérez. "Tenemos la obligación de cumplir la ley y cuidar los recursos públicos. Ahora bien, la ley dice que la Dirección Nacional Electoral debe darle a cada agrupación, no a cada lista de la agrupación, los recursos que le permitan enfrentar la elección", agregó Pérez.

Tras esa decisión del Ministerio del Interior, el Estado nacional pagó 144 millones de pesos a todas las agrupaciones y frentes que presentaron candidatos en las PASO de todo el país, para imprimir sus boletas. Por ejemplo: a cada partido bonaerense le pagaron 2,8 millones por el tramo de la boleta de diputados nacionales y otros 2,8 millones por el de senadores. Eso es lo que cuesta imprimir un padrón de casi 12 millones de boletas, la cantidad de electores de la provincia.

Un ahorro de $ 84 millones

Luego de la decisión que tomó el Ministerio que conduce Rogelio Frigerio , 20 partidos y frentes de todo el país se presentaron ante la Cámara Nacional Electoral para reclamar que se les pagara un padrón de boletas por cada lista presentada. Si la Cámara Nacional Electoral hubiera ratificado hoy el fallo UNEN, eso le hubiera costado al Estado nacional desembolsar otros 88 millones de pesos aparte de los 144 millones que ya pagó. Pero, según el fallo de hoy, la Casa Rosada deberá pagar sólo 3,5 millones de pesos extra.

El nuevo criterio aplicado por la Cámara obliga al Estado a pagar un plus a los frentes que presentaron más de una lista. Pero ese plus surge de multiplicar el valor del tramo "nacional" de la boleta (23 centavos) por los votos obtenidos en la última elección general para la misma categoría.

¿Qué significa eso? Que los partidos "chicos" y los "sellos" que presentaron múltiples listas para las PASO no cobrarán un centavo de más, porque la mayoría no participó en las elecciones de 2015 y, los que lo hicieron, tuvieron resultados marginales o no superaron el piso del 1,5% de los votos de las PASO de 2015.

Entre las excepciones figura, por ejemplo, el PJ de Entre Ríos, que este año presentó varias listas. Pero, en línea general, Cambiemos, Unidad Ciudadana, el PJ, el massismo y los grandes partidos provinciales presentaron una sola lista en la mayoría de los distritos.

En el fallo, la Cámara agregó otra advertencia para evitar las avivadas. "Debe encomendarse especialmente a las agrupaciones partidarias un riguroso y exhaustivo control de aquellos gastos, con respaldo de las debidas constancias documentales, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones que en cada caso la ley determina", concluye el escrito.

"El fallo de hoy de la Cámara Nacional Electoral constituye una decisión muy razonable, que tiende a garantizar el derecho a la participación política pero resguardando a su vez los recursos públicos. Pagar boletas por lista hubiera significado convalidar la avivada y estafa de unos pocos", sostuvo Pérez, en diálogo con LA NACION.