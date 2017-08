Cristina Kirchner, al Gobierno: "Adviertan que hay que modificar el rumbo económico, porque vamos mal"

La ex presidenta se presentó en Malvinas Argentinas junto a científicos; comparó la situación actual con el Rodrigazo y pidió a la conducción nacional "no ser arrogante"

Con fuertes críticas y mensajes directos con recomendaciones económicas al gobierno de Mauricio Macri, la ex presidenta y precandidata a senadora por Unidad Ciudadana (UC), Cristina Kirchner encabezó un acto en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, cuando faltan menos dos semanas para las elecciones primarias del 13 de agosto.

El acto empezó pasadas las 18 en la Universidad General Sarmiento de Malvinas Argentinas, distrito del conurbano bonaerense gobernado por el kirchnerista Leonardo Nardini. Tuvo una tónica similar a los que viene organizando Unidad Ciudadana: a puertas cerradas y con protagonismo de los "ciudadanos de a pie" o "víctimas" de las medidas del Gobierno, por sobre la presencia de los dirigentes. Por ejemplo, expuso una joven científica, a quien Cristina escuchó atentamente durante unos diez minutos hasta que tomó la palabra. En el escenario también estaba ex titular del Conicet y actual precandidato a diputado nacional por UC, Roberto Salvarezza.

Durante su alocución, la ex mandataria envió varios mensajes directos a la Casa Rosada, en particular sobre su política económica: "No queremos que le vaya mal al Gobierno, queremos que deje de hacer mal las cosas, que es algo muy distinto", dijo en un pasaje, y recibió una ovación.

Cristina Kirchner. Foto: DyN / Unidad Ciudadana

Sobre el final de su discurso se manifestó en el mismo sentido: "Adviertan que hay que modificar el rumbo económico, porque vamos mal -y en esto voy a ser bilardista- porque el resultado es malo".

Gente en la calle

Cristina Kirchner aseguró que hay cada vez más gente durmiendo en la calle y cuestionó al secretario de Salud de Mar del Plata, Gustavo Blanco, quien comparó a una mujer que vive en la calle con "un perrito".

"Vemos cada vez más gente durmiendo en la calle con sus familias. El otro día escuchaba a un funcionario, espantado, porque según comentó, una mujer que vivía en la calle era algo así como un perrito. O lo que escuché ayer de una persona académica, diciendo que la gente que duerme en la calle la pagan los punteros", siguió.

"Yo vivo en Recoleta y veo a la gente y cuando voy a lo de mi hija que vive en Constitución, veo más gente y veo familias enteras arriba de un colchón. Y muchas veces dije que el Gobierno o algunos eran muy insensibles, pero cuando escucho afirmaciones de esta naturaleza veo algo más, veo crueldad. Sólo alguien con crueldad piensa que una madre o un padre va a dormir con sus hijos en la calle envuelto en frazadas o cartones", siguió.

Y envió otro mensaje directo al Gobierno: "Deben ver estas cosas, deben despojarse, no ser arrogantes. Yo puedo entender que a lo mejor pensaban que estas políticas iban a dar otros resultados, que iban a venir las inversiones porque iba a venir alguien que no era de nuestras ideas, es algo válido, les creo que pensaran eso. Pero cuando transcurrieron dos años de gobierno y faltan dos no puede haber mas excusas y queremos que las cosas vayan bien.

"Rodrigazo"

Cristina aseguró que "empezaron a aparecer mascotas abandonadas por sus dueños" y dijo que esto "le recuerda al Rodrigazo". "En ese momento empezaron a aparecer perros que estaban divinos. Yo adopté dos. Esto es un signo de los tiempos.", lanzó. "Que vean lo que está pasando. Hay que salir a la calle. No hay que prender la televisión, hay que salir a la calle y ver".

Y agregó: "Demos un mensaje al Gobierno que afirma que esto que está pasando no está pasando. Esto lo vemos todos los días y esto no es bueno para nadie. Lo digo despojada de cualquier tipo de ambición".