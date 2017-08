Tiina Mäkelä: "El arte puede ser fundamental"

La experta finlandesa afirma que el teatro es una herramienta potente

"Aunque hay variaciones según el país, el género y los contextos socioeconómicos y culturales, aproximadamente el 10% de los niños en todo el mundo sufre de bullying. De una clase de 30 niños, tres lo sufrirían", describe la experimentada finlandesa Tiina Mäkelä, doctora en Ciencias de la Educación. Mäkelä es la coordinadora para España y América latina de KiVa, un programa contra el acoso escolar que se aplica en diversos países europeos y ha comenzado a implementarse en la Argentina tras ser un éxito en su país de origen, Finlandia, donde ha reducido el acoso escolar a la mitad desde 2009, cuando comenzó a desarrollarse.

-¿Qué lugar tienen aquellas personas que no son víctimas ni victimarios?

-El bullying existe cuando la agresión es sistemática y deliberada e implica una diferencia de poder entre el acosador y la víctima. Es un ataque de los más fuertes contra los más débiles, no un conflicto entre iguales. Al tratarse de un fenómeno grupal, si cambiamos las actitudes de los que no están directamente involucrados, porque no son víctimas ni agresores, la situación del grupo mejora.

-¿Y qué rol deben ocupar los adultos?

-Debería ser muy claro: no tolerar este tipo de situaciones. Si vemos algo o alguien viene a pedirnos ayuda, es nuestra responsabilidad ponernos en movimiento. El silencio o la ignorancia son lo peor que podemos ofrecer.

-¿Qué aporte que puede ofrecer el arte?

-Es fundamental para desactivar este tipo de violencia. Nuestro trabajo de prevención se enfoca en valores como el respeto, la empatía o el derecho a la privacidad, y nuestra propuesta es aprender haciendo, trabajar desde la acción. Sabemos que desde la vivencia se interioriza mejor el concepto. Lo que hacemos con los niños es teatro, role-playing, ellos eligen interpretar roles diferentes en este tipo de situaciones para luego reflexionar sobre cómo nos sentimos desde la perspectiva del agresor y de la víctima. El teatro es una herramienta muy potente. Utilizar el drama para explorar sirve mucho para movernos a pensar.