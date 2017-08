Martín Lousteau cruzó a Elisa Carrió y ella pidió que "no la usen para hacer campaña"

El precandidato de Evolución la acusó de "recurrir a la épica para tapar los problemas"; la dirigente de Cambiemos solicitó que "no la dañen gratuitamente"

Elisa Carrió con vecinos en una de sus recorridas. Foto: Facebook

Luego de que Cambiemos no lo admitiera en una interna en la Ciudad, el líder de Evolución y precandidato a diputado nacional, Martín Lousteau, salió en reiteradas ocasiones al cruce de su rival de Vamos Juntos, Elisa Carrió. Hoy la dirigente oficialista pidió públicamente que "no la usen para hacer campaña".

Faltan dos semanas para las elecciones legislativas nacionales y el ex embajador argentino en los Estados Unidos, ex candidato a jefe de gobierno porteño, busca polarizar con Vamos Juntos a través de su fuerza Evolución, creada este año luego de que fracasaran las negociaciones para generar una interna porteña de Cambiemos.

Esta mañana acusó a Carrió de recurrir a la "épica" o a "declaraciones altisonantes" para intentar tapar "los problemas" que subsisten en la ciudad de Buenos Aires.

"En la Ciudad los problemas siguen siendo los mismos que antes", denunció el ex embajador en Estados Unidos en diálogo con radio Milenium, al renovar sus cuestionamientos contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y, al apuntar a Carrió, alertó que las "declaraciones altisonantes no modifican" esa realidad.

"Entonces yo digo: o antes no era rigurosa al hablar y criticar o ahora está maquillando lo que realmente piensa. A mí me gustaría que viniera a las recorridas nuestras a ver si es cierto que la Ciudad está tan bien", desafió.

Esta tarde, la primera precandidata a diputada nacional por Vamos Juntos, Carrió, le pidió a Lousteau: "Que no me usen para hacer campaña; que no me dañe gratuitamente". Lo dijo durante una charla con vecinos del barrio porteño de Palermo.

El espacio de Lousteau está conformado por SUMA+ en alianza con el radicalismo porteño, que no aceptó las directivas del Comité Nacional y rechazó ir detrás del Pro y la Coalición Cívica, que ya había decidido llevar a Carrió al tope de la boleta. También tiene el respaldo del sector del socialismo porteño que encabeza Roy Cortina, que opera como jefe de campaña y ubicó a Hernán Arce en la lista de legisladores porteños para renovar su lugar.

Luego de su experiencia en el gobierno bonaerense de Felipe Solá y su paso por el Ministerio de Economía con la primera gestión de Cristina Kirchner, Lousteau tuvo su primer test electoral con el frente UNEN en 2013, cuando fue electo diputado nacional y en 2015 compitió como jefe de gobierno porteño, pero perdió por tres puntos en el ballottage con Rodríguez Larreta.

Con UNEN, Lousteau secundó a Carrió en la boleta hacia la Cámara de Diputados y ahora se ubicarán en veredas contrarias, aunque con un mismo objetivo: conquistar el distrito porteño.

En 2015, Graciela Ocaña compitió con Lousteau como candidata a legisladora porteña. Hoy, ante el ofrecimiento de Cambiemos de liderar la boleta de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Ocaña se sumó al espacio oficialista.

Este año, Lousteau apeló a la figura de la periodista Débora Pérez Volpin como primera candidata a legisladora porteña, que estará secundada por referentes del radicalismo local como Juan Nosiglia y Leandro Halperín, además de Bárbara Bonelli, la hija del periodista Marcelo Bonelli.