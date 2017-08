[Video] El candidato de la izquierda se refirió al voto sobre el diputado, al avance de la Justicia en las causas contra el ex ministro y a la propuesta para reducir la jornada laboral

El candidato a diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) en la Provincia Nicolás Del Caño estuvo en PM y opinó sobre el cuestionamiento a su partido por el voto en la expulsión del ex ministro de Planificación Julio De Vido .

Nicolás del Caño: "De Vido estaba en la cúspide de la corrupción del kirchnerismo"

"Nosotros rechazamos esta expulsión teniendo en cuenta que somos una fuerza política a la que nos separa de De Vido un río de sangre. Él estaba en la cúspide de la corrupción del kirchnerismo", señaló Del Caño.

El candidato agregó que en el cuestionamiento no se tomó en cuenta que la Justicia no avanzó sobre el ex ministro. "Las mismas causas que tiene De Vido, las tenía el año pasado. La Justica no está impedida de avanzar, eso es mentira", indicó, y recordó que cuando se pidió el allanamiento a la casa de De Vido, votaron a favor.

Consultado sobre la propuesta de su partido de reducir la jornada laboral, Del Caño dijo: "Según el Indec hay un tercio de trabajadores en la Argentina que está sobreocupado. Planteamos que se repartan las horas de trabajo. Los trabajadores de Metrovías consiguieron las seis horas. Lo que quieren los empresarios es maximizar aún más sus ganancias", remarcó.