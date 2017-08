[Video] Los partidos se disputan la atención de los indecisos y de los electores que no pertenecen al núcleo duro

En la recta final hacia las elecciones, los partidos empiezan a ajustar el discurso para llegar al target de votantes, para mantener los porcentajes conseguidos y para captar nuevos electores. Excepto los núcleos duros, los candidatos intentan atraer la atención de los votantes más sensibles.

Las estrategias de ataque de cada candidato para captar votantes

Cambiemos apunta sus dardos al pasado de Cristina Kirchner, a la amenaza de su vuelta. Además, se preocupan por preservar a sus votantes y cuidar la desmoralización de ellos. Entienden que el discurso de Massa o del kirchnerismo puede encontrar alguna permeabilidad en los votantes. La frustración y la decepción son los motores que amenazan el voto del Gobierno, por lo tanto, el oficialismo se preocupa por mostrar los números que denotan un repunte de la economía.

Los dardos de Unidad Ciudadana se dirigen al Gobierno y apelan al núcleo duro de Cristina, al votante fiel del kirchnerismo. Les preocupa el error no forzado o algún dicho de Cristina que expulse a algún votante indeciso. Es por ello que prácticamente no se ha visto a la ex mandataria en la campaña, se muestra muy poco, algo similar a la campaña de 2007.

Massa y Stolbizer apuntan a sus dos grandes contendientes y particularmente al Gobierno. Massa dice que percibe enojo en las clases medias y medias bajas, donde hay descontento con el Gobierno. El líder de 1País no critica tanto al kirchnerismo y ataca más al Gobierno. Apunta a los problemas que padece el ciudadano común.

Randazzo ataca al Gobierno y marca lo que prometió y no cumplió; pero también marca diferencias con Cristina y con Massa.