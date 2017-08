Industriales reclamaron un "gran acuerdo social y económico"

Confían en que la recuperación se acentuará en el segundo semestre; piden certeza de que las promesas oficiales se cumplirán

CÓRDOBA.- Industriales de distintos sectores coincidieron en reclamar un "gran acuerdo social y económico" después de las elecciones. Entienden que es la forma de establecer las reglas básicas y encaminar la recuperación de la competitividad; muchos -en diálogo con LA NACION- lamentaron percibir que Cambiemos no pareciera estar dispuesto a avanzar en esa línea.

En la primera jornada del X Coloquio Industrial, "La hora de la competitividad", que se desarrolla en esta ciudad organizado por la Unión Industrial de Córdoba, los empresarios parecieron más concentrados en ese "gran acuerdo" más que en el temor por una posible resurrección política de la ex presidenta Cristina Kirchner. Marcelo Uribarren, metalúrgico villamariense y presidente del coloquio, insistió en la necesidad del trabajo en equipo.

"No son ideas esporádicas e inorgánicas las que llevarán a la meta; necesitamos entender que los problemas trascienden una elección o una encuesta; necesitamos un acuerdo macro; eso es básico y central", planteó. "Hay que concertar un gran acuerdo y los industriales estamos dispuestos a dar el primer paso", indicó el empresario.

Miguel Acevedo, presidente de la UIA.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), señaló a este medio que es ineludible un acuerdo social y económico "para la competitividad económica y social". Y agregó: "Hay grandes desafíos. Por ejemplo, si no nos preparamos vamos a tener trabajadores pero no empleados porque no van a ser empleables y vamos a tener tecnología pero no quien la opere".

Al referirse a si hay incertidumbre electoral por la posibilidad de que Kirchner gane en Buenos Aires, afirmó que están más concentrados en las plataformas que en los nombres de los candidatos, pero dejó en claro: "No van a tener seguimiento de los inversores aquellos que tienen políticas de desplazamiento, neutralización o aniquilamiento de la actividad privada".

Los empresarios se mostraron optimistas respecto de la evolución de la actividad en el segundo semestre, aunque admitieron que la tendencia todavía no es firme. Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina, ratificó que hay una recuperación del sector. "El acumulado está en cero hoy y lo que venga a partir de ahora va a ser crecimiento. Lo dicen las mismas cifras del Indec y la realidad, y eso es bueno". Su par cordobés, Gerardo Seidel, estimó que el año cerrará con una mejora de la industria de entre 1% y 2%.

Luis Betnaza, director de Relaciones Institucionales del grupo Techint, afirmó que la producción de acero se recupera fuertemente, aunque reconoció que hay heterogeneidad entre los sectores. Graficó con la industria automotriz, donde evolucionan más las ventas que la fabricación. "No estoy viendo empleo estancado; en nuestro polo, por ejemplo, estamos tomando 600 personas en Campana y 1600 en Vaca Muerta".

Respecto de la devaluación del peso durante julio, Acevedo planteó que es "coyuntural, no marca una tendencia". En ese marco, los empresarios insistieron en que la evolución del dólar no puede ser la clave para recuperar la competitividad, sino el avance "cierto" en las reformas. En síntesis, entienden que aunque haya gradualismo, "debe ser creíble, con señales de que lo que se anuncia se hace".

Miguel Acevedo

Presidente de la UIA

"Hoy el crecimiento acumulado de la industria está en cero. Lo que venga será crecimiento. Eso es lo que dicen el Indec y la realidad, y eso es bueno"