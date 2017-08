Tensión en Chubut por el despido de trabajadores contratados por Tecpetrol

Prestadoras de servicios de la petrolera echaron a 249 empleados, aunque según la empresa son menos

COMODORO RIVADAVIA.- El despido de 249 trabajadores de contratistas que prestan servicios a la petrolera Tecpetrol provocó una movilización y la toma del yacimiento El Tordillo en Chubut por parte de los operarios, además de la amenaza del gremio de los petroleros de "generalizar el conflicto" y convocar a un paro en un plenario previsto para el viernes próximo.

El referente del gremio del Sindicato de los Petroleros Privados de Chubut, Carlos Gómez, anticipó que, de confirmarse los telegramas, el gremio avanzará con un paro y movilización que afectará "toda la actividad, pero apuntará principalmente a la operadora del grupo Techint".

En un contexto de crisis que afecta a la cuenca del Golfo San Jorge, golpeada por la baja del precio internacional del barril y la quita de subsidios de incentivo al crudo Escalante, señaló además que mañana vence el plazo de la conciliación obligatoria por 206 despidos de San Antonio, por lo que cuestionó "la perversidad de Tecpetrol, que está echando nafta al fuego".

El presidente de Tecpetrol, Carlos Ormaechea, justificó la decisión de reducir la actividad en El Tordillo: "estamos destruyendo valor no sólo para la compañía, sino para el país, porque estamos gastando más energía de la que producimos", dijo en referencia a los costos de producción.

El titular de la firma explicó que en el área de alta madurez como la que explota el grupo Techint en Chubut, "tenemos pozos en los que se necesita movilizar 99 barriles de agua (de formación) para lograr uno solo de petróleo". Precisó que son 200 puestos laborales los que no se seguirán sosteniendo y ratificó los planes de inversión en la cuenca neuquina.

Ormaechea reconoció, en diálogo con Radio Mitre, que "hay al menos 200 posiciones [puestos de trabajo] que no tienen ya aplicación efectiva en la producción que tenemos en el área". Explicó que aquí se produce "un crudo pesado, que se exporta a precio internacional y en un yacimiento maduro, con alto costo de operación y que a través del tiempo redujo la mayor parte del petróleo: viene mezclado con mucha agua. Tenemos pozos en los que para sacar un barril de petróleo, hay que producir otros 99 de agua, porque sale todo junto. El ingreso no alcanza para pagar los costos directos de manejo de fluidos".

Destrucción de valor

En ese marco, el ejecutivo aclaró: "no hablo de salarios de la gente ni del costo de perforar el pozo, lo que estamos haciendo es destruir valor para el país, no sólo para Tecpetrol, porque consumimos más recurso que lo que producimos. Lo correcto es parar la producción hasta que haya condiciones que se pueda volver a producir: es lo que necesitamos hacer y es lo que venimos hablando con todos los sectores. Hemos llegado a un punto que no podemos seguir sosteniendo". Sobre la situación en el yacimiento, afirmó que continúa operando y que un centenar de personas "se quedaron en forma pasiva dentro del yacimiento y es una situación que por el momento está manejada adecuadamente".

Gómez, en tanto, aseguró que la situación en el yacimiento "es tranquila", a partir de la decisión de un grupo de 249 operarios de "permanecer en el área de trabajo y sostener la producción en las próximas 72 horas".

En este plazo se espera intimar a la operadora para que retrotraiga los despidos, "caso contrario el viernes se resuelven medidas de acción directa con movilización contra Tecpetrol. Volvemos a insistir en la perversidad de la empresa y en la ignorancia del ministro, porque todos saben que el jueves [por mañana] se vence la conciliación obligatoria por 206 telegramas de San Antonio que involucra a gente de todas las operadoras: ante esta situación, Tecpetrol resuelve ir a fondo con los telegramas y profundizar el conflicto".

El sindicalista detalló que el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, crítico del gobierno nacional, ya está al tanto del problema y enfatizó que en el yacimiento no hubo inconvenientes, lo que fue verificado por un escribano que constató que no hay daño a las instalaciones y que se trabaja con normalidad.