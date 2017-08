En exclusiva con Terapia de Noticias, la vicepresidenta opinó que, si bien en la campaña nota que la ex mandataria cambió su manera de interactuar, se la imagina en la banca con el "tono de ex presidenta"

Gabriela Michetti contó cómo se imagina la convivencia con Cristina Kirchner en el Senado

Gabriela Michetti habló en exclusiva con Terapia de Noticias y respondió cómo se imagina que será convivir con Cristina Kirchner en el Senado si la ex presidenta se gana un escaño legislativo. "Es difícil imaginarse" esa situación, dijo la vicepresidenta, y aclaró: "Depende mucho de lo que el otro haga. Si depende de mi, yo voy a tener una relación absolutamente normal y tranquila como tengo con todo el mundo pero el tema es qué pasa con ella porque cambia mucho la relación con cómo te trata el otro y cómo se pone el otro en la relación. Espero que sea una persona que trate de interactuar razonablemente".

Si bien reconoció que Cristina en esta campaña cambió el tono y la forma de relacionarse con la sociedad, se la imagina "con el tono de ex presidenta". Así, justificó: "Es lo que más vi pero tal vez tenemos otro tono" y, como una expresión de deseo, agregó que, de darse eso, sería más positivo.

En relación a cómo se vive estas elecciones dentro de Cambiemos rechazó la frase "en diciembre ganaron el gobierno, ahora tienen que ganar el poder". Según ella, acceder al gobierno lleva implícito una "dosis de poder" con lo cual ahora el desafío con el que cree que se encuentran en estas elecciones está en "fortalecer" este poder.

Sin embargo, destacó que el oficialismo no tiene la mayoría y que "va a seguir repartido el poder en la Argentina". Y disparó contra la oposición: "Todas las políticas con las que ellos asustan, requieren de su voto, con lo cual es imposible que hagamos lo que ellos dicen".

Por otro lado, ante la pregunta del conductor Diego Sehinkman sobre su proyección a cinco años, dijo que le gustaría imaginarse una segunda gestión de Mauricio Macri, a quien consideró un "líder indiscutido de su espacio", aunque reconoció que ve en María Eugenia Vidal a una heroína y que admira a Marcos Peña. "Yo no me sumo a la lista", respondió ante la pregunta de si quisiera alcanzar la presidencia.

En cuanto a las cuestiones de la agenda política, negó que haya un "plan concreto" para reducir el número de ministerios pero sí admitió que hay un deseo por "achicar el costo de la política" y volver más eficiente al Estado. "El año pasado ahorramos 1100 millones de pesos (.) Mucho tiene que ver con achicar servicios que están de más", dijo.

Y explicó: "Hasta que no se reactive más el trabajo no hay racionalidad en echar gente, pero me parece que en el momento en que haya más dinamismo en la economía hay que ver cómo se hace al Estado más eficiente, porque el Estado hoy no está a la altura de lo que se requiere para darle respuesta a la gente".

Sobre la industria

La vicepresidenta contó que está "llevando adelante un proyecto para recuperar la artesanía textil argentina". Describió: "Estamos logrando armar una nueva industria para el país que pueda ser masificada, que mucha gente aprenda a hacer esas prendas y que las podamos vender carísimas en los países desarrollados".

Además, criticó el comentario que se hace de que "Macri no es pro industria". "Es un disparate", sentenció, y explicó: "El presidente viene de la industria, si hay alguien sabe lo que significa la industria argentina es él".

Dijo también que, para ella, hay empresarios que especulan y otros que colaboran con el desarrollo del país. "El Estado debe igualar oportunidades. Para eso requiere de un sector privado que genere riqueza, no podemos ir contra ello".

Sobre Amado Boudou

Gabriela Michetti criticó el modo en que su antecesor, Amado Boudou , utilizó el espacio del despacho de la vicepresidencia dentro del Senado. "Esto es patrimonio histórico de los argentinos", dijo.

"Estaba todo pintado de blanco", contó y explicó que trabajaron para recuperar el espacio y el mobiliario histórico: "Una de las cosas que me dijo él o alguno de sus asesores, fue que todo eso blanco que estaba acá y el haber sacado todo lo que es tradicional y del patrimonio, tenía que ver con que su novia le había dicho que para que circule la energía acá tenía que estar todo más clarito, más blanco. Me pareció un disparate en el momento en que me lo contaron porque no es de [Amado] Boudou esto, ni siquiera en el momento en que está ocupando su cargo sino que esto siempre es de los argentinos".

Sobre Milagro Sala

Michetti se refirió al dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que considera que la referente de la Tupac Amaru, Milagro Sala , debería estar en prisión domiciliaria y dijo: "Estoy de acuerdo con lo que la Justicia decida y la Justicia de Jujuy tiene que mirar hasta el último detalle y hasta el último punto y coma de la documentación que hay para definir si tiene que estar o no en el domicilio".

Para la vicepresidenta, los argentinos "tenemos que acostumbrarnos a que los gobiernos no opinen sobre lo que pasa en el Poder Judicial".

Sobre el Papa Francisco

Michetti también contó que, en noviembre, se reunió con Francisco durante una hora y que conversaron sobre los mismos temas de los que hablaban antes de la asunción del mandatario.

Ante la consulta de si vendrá a la Argentina, Michetti respondió que desconoce que hará el Papa, puesto que intentó no meterse "en los temas en que él puede estar incómodo". Además, opinó: "No creo ni soñando que él crea que somos un gobierno neoliberal".