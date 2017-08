De los lectores, cartas & e-mails

La izquierda

Desde que nací, hace ya unos cuantos años, escucho a los dirigentes de izquierda hablar constantemente de moral pública, honestidad, transparencia y otros principios de parecido tenor. La cuestión es que luego, en la práctica, siempre terminan haciendo lo contrario de lo que predican. Baste como ejemplo el voto a favor de De Vido en la Cámara de Diputados. Esta conducta me recuerda la conocida modalidad del tero, que pega el grito en un lado y pone los huevos en otro.

Gerardo R. Lo Prete

El Papa y Venezuela

Me impresiona y conmueve el altísimo nivel de violencia e impunidad que se vive en Venezuela. Antes veíamos largas colas para poder comprar lo básico para comer, o algún medicamento. Hoy ya hay una guerra, con colectivos y francotiradores y un pueblo que sabe que se juega la vida en cada marcha. Se ven videos de palizas, explosiones, arrestos, asesinatos, muertos en la vía pública. Por todo esto me atrevo a pedirle al papa Francisco que continúe con sus rezos por Venezuela y que de coincidir conmigo haga más explícita su condena al gobierno de Maduro. Aunque eso lo deje fuera de las negociaciones por la paz allí y ésta deba llegar por otra vía. Al pueblo venezolano se lo ve necesitado de su abrazo, de su protección, de sentir que el Papa está inequívocamente de su lado, poniéndose en los zapatos de todos los venezolanos que sufren. Lo que percibo desde aquí es que ese abrazo y ese apoyo tan necesitados llegan con cuentagotas, con signos y símbolos para interpretar, lo cual muchas veces genera una sensación de vacío y desamparo en quien lo necesita y es utilizado por quien ejerce la violencia como un signo en su favor. Unas simples pero categóricas palabras -como es su estilo- seguramente serán un bálsamo de luz y esperanza.

Marcelo Martin

Derechos humanos

Primero respaldaron a Julio De Vido, que seguirá en su banca. Después debatirán si a Milagro Sala, con cargos por corrupción, le dan prisión domiciliaria... parece el juego de la oca y retrocedemos 20 casilleros. A Milagro Sala no le corresponde domiciliaria, ni por salud ni por edad (53 años). La CIDH no debería ocuparse de políticos presos, tendría que ocupar su tiempo en los verdaderos presos políticos: militares, gendarmes, policías, jueces, sacerdotes y civiles hoy presos por los mal llamados juicios de "lesa humanidad", mayores de edad (promedio 76 años), enfermos de verdad, sin juicios, sin condena en la mayoría de los casos, en cárceles comunes, con prisiones preventivas que exceden los diez años cuando no deberían pasar más de dos. Lo dice la ley... que por lo visto también es selectiva. Para los presos de "lesa" (verdaderos presos políticos) no hay derechos humanos. Ni "derechos" ni "humanos".

María Guadalupe Jones

Buenos Aires Herald

Se ha terminado de consumar el cierre definitivo del Buenos Aires Herald, el periódico más antiguo en idioma extranjero de América latina. Estas líneas quieren rendirle un sentido homenaje a esta publicación, que supo sobrevivir heroicamente a lo largo de su historia a todo tipo de vicisitudes hasta que, en 2007, fue adquirido por Sergio Szpolski, quien al poco tiempo lo vendió al grupo dueño de Ámbito Financiero, entidad cuyo accionista mayoritario es actualmente Indalo, el holding de Cristóbal López. En otras palabras, estas figuras K lograron lo que no pudieron hacer varias dictaduras en diferentes períodos: cerrarle la boca al Herald. Es necesario recordar muy especialmente la increíble valentía personal de Robert Cox, Andrew Graham-Yooll y tantos otros colaboradores que arriesgaron sus vidas en defensa de los derechos de perseguidos durante la década del 70, sumado al hecho de que informaban lo que otros medios no se animaban a divulgar. Esto hizo que recibiera un notorio reconocimiento internacional. Sin duda, el Herald quedará como un dignísimo partícipe en la historia del periodismo argentino.

Harry Ingham

Puerta cerrada

Los argentinos tenemos mala memoria y nos golpeamos con la misma piedra muchas veces. No estamos dispuestos a aprender. El 27 de julio fuimos a Bebop Club y disfrutamos un hermoso show de jazz en el sótano de Aldo's restaurante, en San Telmo. Durante el concierto miré si había puerta de emergencia y no la encontré. Me resultó extraño. La sorpresa fue a la salida. Subimos las escaleras y la puerta estaba cerrada con llave. O sea que si hubiera habido fuego, era otro Cromagnon. Al final encontramos una puerta comunicada con Aldo's y pudimos salir a través del restaurante. Es decir, para evitar dejar una persona en la puerta la dejan cerrada durante el show.

Luis Wolfsohn

Reparación histórica

Tengo 80 años, dos operaciones de hipófisis y cinco stents. El 20 de septiembre de 2016 me contacté con "Mi (?) Anses" y me anunciaron que mi "beneficio" jubilatorio estaba alcanzado por el programa Reparación Histórica, según la ley 27.260. El 21 de noviembre de 2016 me anunciaron que pronto iba a tener los datos de la liquidación. El 24 de marzo de 2017 me pidieron que nombrara abogado y que ambos teníamos que aceptar la propuesta que realizarían la primera semana de abril. El 24 de abril avisaron que la decisión había sido postergada hasta junio, por la mayor complejidad del caso y la necesidad de un análisis exhaustivo (?). El 8 de mayo, con la abogada patrocinante, fuimos a la UDAI Pacífico y presenté un informe médico, con los estudios correspondientes de mis "nanas", pensando en convalidar mis aspiraciones. Pero terminado junio el único consuelo que recibí en el 130 opción 0 es que hay otros de mayor edad esperando todavía. Mi interrogante es cómo puedo tener contacto con alguien que me aclare, como corresponde, dónde está el problema. Merezco una explicación. La aguardo.

Héctor Ariel Grecco

En la Red

Facebook

Venezuela

