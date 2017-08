El Nación da opciones para compensar la suba del dólar

Además, para los nuevos créditos ofrecerá un seguro de cambio opcional; según González Fraga, en el sistema hay 25.000 préstamos frenados

Por la suba del dólar, el Banco Nación amplió el plazo de los créditos hipotecarios a 40 años

cerrar

CÓRDOBA.- Alrededor de 25.000 hipotecas estarían frenadas en los bancos por la suba del dólar de las últimas semanas. La estimación la hizo Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, que tiene parados unos 10.000 préstamos. "Por eso flexibilizamos las condiciones, para ayudar a quienes no encuentran casas con los pesos que tenían aprobados porque las propiedades, en esa moneda, subieron entre 20 y 25 por ciento".

Ante LA NACION estimó que con las medidas tomadas por el banco estatal el monto del crédito otorgado subirá entre 30 y 35% con el mismo ingreso del solicitante.

Ayer, la entidad elevó del 25 al 30% la relación entre la cuota de los créditos respecto de los ingresos de los tomadores, y extendió de 30 a 40 años el plazo máximo de pago. "Eso para atrás; para adelante ofrecemos la contratación de un seguro de tipo de cambio opcional", agregó. La cobertura se basa en el mercado de futuros para mantener el monto del préstamo en dólares.

Al explicar esta última medida, el Nación señaló en un comunicado que en caso de aumentar el tipo de cambio al momento de la escrituración, el cliente recibirá el monto en pesos preacordado en el préstamo, "más los pesos que sean necesarios para acceder a igual cantidad de dólares que los que habría podido obtener al momento del preacuerdo".

González Fraga, quien participó del X° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, descartó que los empresarios vayan a trasladar el efecto de la devaluación a los precios. "Aprendieron la lección, creo, no van a perder mercado. El Banco Central está atento y va a controlar la inflación, la situación cambió", dijo. Fundamentó su planteo en la explicación que algunos empresarios dieron a fines del año pasado sobre que no podían pagar un bono de fin de año porque no lo podían reflejar en precios. Ante los reclamos de los industriales -que el lunes se los hicieron al vicepresidente del Banco Central, Demian Reidel- por el alto costo de las tasas, González Fraga afirmó que no hay inversiones que se paren por ese motivo.

Foto: LA NACION

Pero Miguel Acevedo, presidente de la UIA, no compartió esa mirada. Consideró que las tasas son altas y que generan inconvenientes, en especial a las pymes. Daniel Funes de Rioja, de Copal, dijo que el actual costo del dinero obstaculiza hasta el capital de trabajo.

En su exposición, González Fraga defendió la política gradualista del Gobierno. Vinculó los reclamos de más ajuste -"como los que me hacen mis amigos de derecha"- con "lo que quiere Cristina" Kirchner. Es la manera de volver al poder". Pidió "dejar de lado los ajustes política y socialmente insostenibles; hay que recuperar la estabilidad, pero sin generar costo social y político".

Describió que la inestabilidad alimentó los cinco ciclos de populismo cambiario y ajuste en los últimos 70 años en la Argentina, y advirtió que el populismo puede llegar "con música de derecha, de izquierda o militar. Esta vez es distinto". Admitió que la baja de la inflación podría haber sido más rápida, "pero las magias cambiarias y monetarias sólo generan ciclos de ajuste y atraso cambiario que enriquecen a los que más tienen y empobrecen a los que menos tienen".

A su entender, "no hay alternativa: bajar la inflación es lo más importante". Presentó ante los industriales un decálogo de la estabilidad, en línea con su "convencimiento" de que el eje es reducir la inflación.

Medidas contra la devaluación

Mayores límites: La cuota de una hipoteca no podía superar el 25% de los ingresos familiares. Para poder contrarrestar la suba del dólar, que hizo que muchos demandaran más pesos para comprar el mismo inmueble, el Nación extendió esta relación al 30% de los ingresos.

Más plazo: Amplió el plazo máximo de sus créditos de 30 a 40 años.

Seguro de cambio: Para evitar problemas, a los nuevos tomadores de créditos les ofrecerá un seguro de cambio.