Entre versiones de ruptura, se acelera la disputa interna en la CGT

Cada sector se reunió por separado para definir la continuidad del triunvirato

Los silbidos y abucheos al triunvirato de mando en el plenario de la semana pasada aceleraron la disputa interna en la CGT y hubo ayer fuertes versiones sobre una ruptura que, finalmente, no sucedió.

Alimentó los rumores de quiebre la estrategia de cada sector de reunirse por separado para definir la viabilidad de mantener a flote el comando colegiado que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. En los tres bastiones exploran alternativas para que el liderazgo recaiga en una sola persona, pero el acuerdo aún se vislumbra imposible.

En Sanidad, búnker histórico de "los Gordos", Daer coincidió con los "independientes" Gerardo Martínez (Uocra) y Andrés Rodríguez (UPCN) en revisar el plan de lucha para detener cualquier intento del Gobierno de avanzar sobre los derechos laborales. "Al modelo económico de Macri no lo vamos a modificar con la marcha a la Plaza de Mayo del 22 de agosto ni con un paro general. Se cambia con el voto", dijo un influyente sindicalista que empuja por una postura más moderada. Bajarán hoy este mensaje en la reunión de mesa chica de la CGT, de la que participarán el moyanista Schmid y el barrionuevista Acuña, entre otros.

Sin embargo, las posiciones de Schmid y Acuña son diferentes. Ambos pretenden elevar el perfil combativo y no descartan anunciar el día de la marcha un paro general. En privado, uno de ellos lanzó una fecha tentativa: 18 de septiembre. Pero ese debate todavía es prematuro y la huelga continúa lejos. Se discutirá antes la organización de la marcha del 22 de este mes para evitar los desbordes e incidentes que marcaron la protesta del 7 de marzo, en la que el consejo directivo de la CGT se topó con un clima hostil.

En la CGT no hubo unanimidad para elegir la Plaza de Mayo como el epicentro de la futura protesta, nueve días después de las primarias. "No es lo mejor porque estamos en un momento social complicado. ¿Qué pasa si el Gobierno pierde las PASO?", evaluó un jerárquico de la central obrera.

En el campamento de "los Gordos" apuntan contra Pablo Moyano por los silbidos y abucheos al triunvirato en el plenario de Ferro. "Para algunos, la interna no se va a calmar hasta que Pablito no sea secretario general de la CGT. Con Pablo jugando así, el sector de Viviani no vuelve", aseguraron en Sanidad. Los 40 gremios que integran el Movimiento de Acción Sindical Argentina (MASA) condicionan su regreso al rol que ocupe el hijo de Hugo Moyano.

En el moyanismo consideraron que los reproches al triunvirato no fueron orquestados por un sector en particular. Ejemplificaron con que a Daer lo cuestionaron desde la tribuna que ocupaban delegados de Sanidad, su gremio, y de Alimentación, el sindicato que lidera su hermano Rodolfo.

Las diferencias en la CGT quedaron al descubierto. El jefe de la Uocra, Gerardo Martínez, elogió ayer al Gobierno por la recuperación de empleo en su sector. Su sintonía con el oficialismo no es nueva: hace unas semanas montó un escenario en Villa Soldati para que Macri lanzara la campaña electoral. El contraste fue Pablo Moyano. "Si gana el Gobierno [en octubre] es porque la gente está contenta con las tarifas, con la inflación, con que cierren empresas", dijo a DyN el camionero. Su postura, en cambio, no sería idéntica a la de su padre, que sigue siendo uno de los interlocutores favoritos de Macri.

Una mejor oferta para los médicos

Finalmente, la gobernadora María Eugenia Vidal superó la oferta del 18% que venía haciendo a los médicos bonaerenses y que le generó una veintena de paros y medidas de fuerza. Ofreció un 27% y ahora el gremio Cicop deberá decidir si la acepta o no. En el gobierno bonaerense afirman que la propuesta es del 21,5%, más un porcentaje de compensación por la pérdida de poder adquisitivo del año pasado.