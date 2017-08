Operaron al camarista Ballestero, que interviene en causas clave

El camarista federal Jorge Ballestero fue operado anteayer en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina. Llegó con varias lesiones coronarias y le colocaron tres stents. "Evoluciona favorablemente", informó ayer por la tarde Swiss Medical, que difundió un comunicado.

Ballestero integra una de las dos salas de la Cámara Federal, el tribunal que revisa las principales causas de corrupción contra funcionarios y ex funcionarios públicos. La suya es la Sala I, la que debía resolver en las próximas horas si liberaba o no a Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, preso en la cárcel de Marcos Paz por orden del juez Claudio Bonadio. También, decidir si apartaba a este magistrado de la causa Los Sauces.

La semana pasada, en plena feria judicial, Ballestero y su colega Eduardo Freiler escucharon a Manzanares por teleconferencia. Hicieron preguntas y tomaron nota de los argumentos de su pedido, pero decidieron postergar su decisión hasta esta semana. Ballestero y Freiler no llegaron a un acuerdo sobre qué responder al contador. La idea de ellos era decidir si lo liberaban o no una vez que se hubiera reintegrado de su licencia el camarista Leopoldo Bruglia, que volvía hoy.

Ballestero ya había tenido un episodio cardíaco anterior por el que le habían colocado otros stents. Anteayer, volvió a sentirse mal y llamó a uno de los médicos del equipo que dirige Luis de la Fuente, el jefe del Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista de la Suizo. Fue ése el equipo que tuvo a su cargo la operación. Ayer por la tarde, Ballestero ya se sentía bien y hasta hablaba por teléfono.

Entre las causas que tiene a su cargo la Sala I está también el caso Hotesur, que investiga los negocios hoteleros de los Kirchner. Además, tiene pendiente expedirse sobre la reapertura del caso Skanska. El fiscal Carlos Stornelli pretende que se declare la "cosa juzgada írrita" y el juez Sebastián Casanello le pidió al tribunal, que hace dos años había sobreseído a los funcionarios imputados, que analizara nuevamente una grabación en la que se admite el pago de coimas para que resuelva, ahora, si cambia de decisión y avanza con los procesamientos.

Sancho se negó a declarar

El ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho estuvo ayer en el juzgado de Claudio Bonadio, que lo acusa de haber ayudado a los Kirchner a eludir la intervención judicial sobre sus bienes. Fue, pero se negó a declarar. Su defensa la había hecho por escrito, cuando dijo que recibió $ 174.000 por alquileres de Florencia y Máximo Kirchner y que no los transfirió a la intervención porque ya no los tenía.