Cristina le respondió a Macri: "No queremos que le vaya mal"

Buscó polarizar con el Presidente y respondió a sus críticas; comparó la situación económica con el "Rodrigazo" de 1975 y dijo que el "signo de los tiempos" son la "gente en la calle y las mascotas abandonadas"

La ex presidenta, ayer en la Universidad Sarmiento, de Malvinas Argentinas. Foto: LA NACION / Santiago Filipuzzi

Sin levantar el tono de voz ni abandonar los modos amigables con los que encaró esta campaña, Cristina Kirchner le respondió ayer de manera directa a Mauricio Macri , una forma de profundizar la polarización de cara a las PASO.

En el cierre de un acto en Malvinas Argentinas y rodeada de referentes de la comunidad científica, le reclamó al Gobierno un cambio de rumbo, sostuvo que los planteos oficiales en pos de la competitividad laboral son una "estafa" y afirmó: "El Presidente decía que queremos que le vaya mal. Está equivocado. No queremos que le vaya mal. Queremos que deje de hacer las cosas mal, que no es lo mismo". La frase de Cristina, que en el tramo final de la campaña dio una charla en la Universidad de General Sarmiento, fue una réplica directa a Macri, que anteayer en Santa Fe había dicho que había sectores que apostaban a que le fuera mal al país para recuperar el poder, en alusión a la ex presidenta.

"Cuando a un gobierno le va mal, le va mal a la gente. Nosotros jamás vamos a apostar a que le vaya mal a nuestros compatriotas", agregó la candidata de Unidad Ciudadana, y reclamó a los votantes que usaran las elecciones de medio término para forzar un cambio de la política económica. "Necesitamos que la sociedad le dé un mensaje al Gobierno, para que no digan que no está pasando lo que está pasando", afirmó, ante un auditorio repleto científicos, profesores y alumnos, unas 500 personas en total.

El acto empezó con testimonios de investigadores que denunciaron el cierre de programas de desarrollo científico por parte de la Casa Rosada. Ella escuchó uno a uno los casos para reforzar el reclamo. "La ciencia y la tecnología derraman en puestos de trabajo altamente calificados y muy bien remunerados. Hablar de competitividad y cerrar programas de reactores nucleares y en materia de defensa comienza siendo casi una estafa", disparó. En el escenario también estaban el segundo postulante para el Senado por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, y el segundo en la lista para Diputados, Roberto Salvarezza, ex presidente del Conicet. En las butacas no se veían identificaciones partidarias, sólo algunas banderas argentinas.

Fuera del auditorio, la militancia se agolpaba frente a una pantalla gigante colocada dentro de los terrenos internos de la universidad. Desde ahí también debió seguir el acto la prensa, a la que no se le permitió ingresar en el auditorio. La actividad fue comunicada unas pocas horas antes. "No había lugar suficiente, pero los periodistas van a poder asistir al acto de cierre de campaña", se excusaron en el entorno de la ex presidenta. La última aparición de Cristina será el jueves, en un lugar a confirmar.

Cristina Kirchner, poco después de las 19, dejó el lugar por donde estaba la militancia. Fue tras un discurso de menos de 30 minutos. En eso, Cristina también se apegó al libreto inaugurado en Arsenal. Entonces sí, cuando ella se paró en el estribo del auto para saludar a las alrededor de 2000 personas que se abalanzaron para poder verla de cerca, se oyó el grito de guerra de la militancia kirchnerista: "¡Oh, vamos a volver!". En Malvinas Argentinas, Cristina juega de local: desde 2015, cuando fue desbancado Jesús Cariglino, el intendente es el cristinista Leonardo Nardini.

El público había celebrado unos minutos antes una comparación polémica que ensayó la ex presidenta. Dijo que además de haberse registrado un aumento de personas en situación de calle, la época actual la hacía acordar a los tiempos del llamado "Rodrigazo", en 1975, porque como en ese entonces hoy se advertía la presencia de más animales abandonados: "Esto es también un signo de los tiempos: gente en las calles y mascotas abandonadas", concluyó.

La referencia le sirvió para hacerle un chiste a Taiana que la escuchaba en silencio. "Yo me acuerdo porque soy más vieja que todos los que estamos acá", dijo, y enseguida agregó: "Que vos no, Jorge; no te hagas el vivo". Tras la humorada, retomó el tono serio y sostuvo que lo que se veía en las calles era "el resultados de las políticas" oficiales. "A lo mejor pensaban que estas políticas iban a dar otro resultado. Después de dos años no puede haber más excusas", disparó primero. "Es un país que decide pagarle más a los que están en la bicicleta financiera", arremetió. Sobre el final insistió en pedir un cambio de rumbo, dijo que en ese sentido ella era "absolutamente bilardista" y remató: "El resultado es muy malo".