Comunicaciones estalló de bronca tras el fallo: "Siguen el circo, la vergüenza... y ganó la mafia"

El defensor Rodrigo Melo sintetizó el desencanto y la indignación que envolvió al club de Agronomía por la decisión del Tribunal

Protesta Sebastián Corda en el insólito e inconcluso Riestra 2 vs. Comunicaciones 0. Foto: Télam

El partido del escándalo tendrá sus cinco minutos restantes. La AFA ignoró su propio reglamento y optó por hacer rodar la pelota nuevamente. El Tribunal de Disciplina decidió anoche que el jueves, desde las 15, en la cancha de Defensores de Belgrano y a puertas cerradas, se desarrollen los cinco minutos que restaban de Riestra vs. Comunicaciones, que ganaba aquél por 2-0 (2-1 el resultado global), por la final del Torneo Reducido por el segundo ascenso a la primera B Nacional.

Una resolución que provocó desencanto en el equipo de Agronomía. Rodrigo Melo, de 21 años, miembro del club desde la pre novena división, fue uno de los más dolidos: "No estoy de acuerdo para nada con la continuidad del encuentro: sigue el circo, sigue la vergüenza... y ganó la mafia", dijo el defensor para la nacion.

El domingo pasado, Riestra se imponía por 2-0 cuando a falta de los cinco minutos que el árbitro Paulo Vigliano había adicionado. El futbolista Leandro Freyre -que no integraba ni siquiera el banco de los suplentes- promovió la invasión al campo mientras el resultado le daba el ascenso al conjunto del Bajo Flores. "Ya nada me sorprende, pero no nos queda otra que acatar el fallo... De lo contrario, esto sería una anarquía. Jugaremos tratando de hacer ese gol que nos lleve a los penales. Mañana [por hoy] nos entrenaremos e intentaremos hacer foco en esos minutos que quedan", sostuvo el arquero Germán Yacaruso.

En su resolución, el Tribunal de Disciplina también determinó que se le descuente a Riestra 20 puntos por los incidentes, sin importar la categoría en la que participe en la próxima temporada; tendrá suspendido su estadio por 10 encuentros y una multa de 300 entradas por el término de 10 fechas.

"Injusticia e impotencia. Los que se sienten plenamente perjudicados somos nosotros. Pero vamos a salir adelante y siempre por el camino del bien", dijo el volante Tomás Asprea, de Comunicaciones. La polémica, entonces, surge por el incumplimiento del artículo 106 del Reglamento de Transgresiones y Penas, que indica que se debe dar por perdido el partido al elenco que provoque desórdenes o agresiones, impulsados por un jugador o dirigente. Si se lo hubiese aplicado, el equipo de Agronomía habría ascendido.

Ayer, con la idea de despejar las cabezas, el director técnico Alejandro Orfila buscó alternativas: después de 14 días sin descanso y siempre con el foco en la definición con Riestra, licenció a sus jugadores, que acumulaban demasiada carga entre prácticas y partidos (el de ida fue el 23 de julio). Abstraerse del fallo fue complejo. "Estuve todo el día tan expectante por lo que decidiera la AFA que fue difícil salirse del asunto", contó Asprea.

La esperanza de Comunicaciones de protagonizar por primera vez la B Nacional empezó el 4 de enero, con la pretemporada en Pontevedra, bajo la conducción de Orfila, que arribó al club en esos días. "El semestre más largo del mundo. No tuvimos vacaciones, apenas días de descanso", explica Yacaruso. Su contrato finalizó el 30 de junio, pero el arquero acordó una extensión hasta que Comunicaciones termine la participación en el certamen. El dirigente Ezequiel Segura indicó que "son 20 jugadores, aproximadamente, los que están en esa situación". Otra de las cuestiones insólitas del fútbol argentino.

En Defensores de Belgrano y a puertas cerradas se realizará el inédito de un cruce, que tendrá un tiempo de tres minutos y otro de dos. En Comunicaciones poco importa. "El domingo quedó una mala imagen y se cortó toda ilusión de cambio en nuestro fútbol. Modificaron los nombres pero siguen la misma línea. Ya no hay esperanzas de nada", señaló, desolado, Melo.

El apellido Barrionuevo, de Excursionistas al Bajo Flores

El apellido Barrionuevo parece estar ligado a las pesadillas en Comunicaciones. En abril de 2000, en la cancha de Excursionistas, el delantero Adrián Barrionuevo fue agredido salvajemente luego de que los hinchas locales ingresaran en el campo de juego. Por los golpes de puño y patadas recibidas, Barrionuevo tuvo que ser internado en el hospital Pirovano. "Sentí que me moría. En ese momento dije 'Dios, ayudame' y me pasó un flash con la imagen de mi familia", confesó en aquellos días. ?Si bien la agresión del último domingo a Federico Barrionuevo no tuvo el salvajismo de la anterior, no deja de ser bochornosa. El protagonista de la lamentable escena fue Leandro Freyre, jugador de Riestra que no había sido convocado para la definición del torneo Reducido, que entrega el segundo ascenso a la primera B Nacional. "Entró y tiró una trompada", aseguró el volante de Comunicaciones, que no sale del asombro por lo que pasó en el Bajo Flores.