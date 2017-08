Para Mercedes Marcó del Pont, Estados Unidos pretende erosionar al gobierno de Maduro

[Video] La ex presidenta del Banco Central defendió la gestión del mandatario venezolano; criticó el endeudamiento del gobierno de Macri y dijo que era "una barbaridad" sacar a De Vido del Congreso

La ex titular del Banco Central Mercedes Marcó del Pont estuvo en Mesa Chica y opinó del endeudamiento del Gobierno, de la demanda de dólares y afirmó que la oposición en Venezuela debe esperar a las próximas elecciones.

Mercedes Marcó del Pont: "Si el dólar es una activo financiero, hay que regular la demanda"

Con respecto a los números oficiales que indican un crecimiento en la economía, Marcó del Pont señaló: "Claramente la construcción está creciendo por la obra pública; en este proceso preelectoral el Gobierno se enfocó en infraestructura. El informe del FMI hace referencia a que el año que viene la economía va a crecer menos, porque después de octubre van a hacer el ajuste fiscal".

Consultada sobre la crisis de Venezuela, Marcó del Pont dijo: "Lo veo con preocupación; estoy convencida que en Venezuela hay un posicionamiento de Estados Unidos muy claro en contra del gobierno de Nicolás Maduro . La oposición debería esperar a las próximas elecciones. Este avance del neoliberalismo pretende erosionar gobiernos populares, se debe respetar la opinión de las mayorías".

En relación a la gestión actual de las autoridades del Banco Central y las medidas del Gobierno, la ex funcionaria recalcó: "No había condiciones para generar una crisis económica de recesión como la del año pasado, no había razones para esa devaluación, ni para lanzarse en esta lógica del negocio financiero brutal. Macri recibió un país funcionando. Este gobierno liberó la cuenta capital y avanzó en un proceso de endeudamiento que tiene la contracara de fuga de capitales", subrayó.

Sobre la situación del ex ministro de Planificación Julio De Vido . la ex titular del Central afirmó: "Me parece una barbaridad que se quiera sacar del Congreso a una persona que necesita ser juzgada. La causa sigue su curso; en el caso de De Vido creo que la Justicia debe avanzar y, si es culpable, se le deben quitar los fueros".