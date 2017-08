Henrique Capriles: "Ya basta de burlarse de este pueblo"

El líder opositor venezolano se refirió a la vuelta a la prisión militar de Ramo Verde de Leopoldo López y Antonio Ledezma

Henrique Capriles habló sobre la Asamblea Constituyente y el arresto de López y Ledezma

cerrar

El líder venezolano y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles , se refirió a la vuelta a la prisión militar de Ramo Verde de Leopoldo López y Antonio Ledezma. Lo hizo a través de su canal Capriles TV y no escatimó en críticas hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

"¿Quién será la persona que le dará consejos a Maduro o quien será el asesor?", se preguntó. Sobre la recapturación de los dos dirigentes opositores que cumplían con una prisión domiciliaria hasta ayer, consultó: "¿A quién se le ocurrió en el gobierno, con la situación económica social, con la peor crisis que ha vivido nuestro país, quién fue el de la brillante idea, señores del gobierno, de haber ido en la madrugada, a sacar por la fuerza...?".

Ayer por la madrugada, un video que se viralizó en las redes mostraba el momento en que Ledezma era capturado por el Servicio de Inteligencia (Sebin) venezolano. El hombre, vestido de celeste, estaba en pijamas. "No le dieron la oportunidad... ni siquiera por una cuestión simplemente de principios, lo sacaron en pijamas de su casa", acusó Capriles.

El gobierno venezolano sostuvo que la vuelta a prisión de ambos opositores se relaciona con un supuesto peligro de fuga de los mismos. Capriles respondió: "¿Ustedes creen que alguien en Venezuela les va a creer el cuento de que se iban a fugar? ¡Inventense otra! (...) ¿Ustedes creen que después de más de tres años alguno de ellos o alguno de los que ha sido perseguido que están en el país se le ha pasado por la cabeza fugarse? Por favor, inventense otra, no tomen al venezolano por estúpido, por tonto, porque la gente no es tonta, ya basta de burlarse de este pueblo. Un pueblo que sufre, ¡los venezolanos están sufriendo!".

En cuanto a la Constituyente que el pueblo venezolano votó el domingo, adujo que "siendo generosos con el gobierno" en el proceso de votación "no participaron más de tres millones de personas", en contraposición a los dichos oficiales, que hablan de unos ocho millones.

Siguiendo esa línea, el gobernador sostuvo que para que la Constituyente fuera constitucional el gobierno debía llamar a referéndum y que, como ello no ocurrió, junto a la oposición no planearon participar. "Si no se convoca al referéndum, entonces ese proceso no está en la constitución, y por eso la oposición -responsablemente los que queremos cambios en el país- no participamos. Nunca estuvo planteado participar".