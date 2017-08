El adiós de Neymar: Barcelona anunció que se irá del club y el brasileño será nuevo jugador de Paris Saint Germain

El brasileño saludó a sus ex compañeros en el vestuario y se fue sin entrenarse; el club francés pagaría 222 millones de euros por él

Foto: Reuters

Neymar tuvo su adiós este miércoles en el vestuario de Barcelona. El brasileño se sentó junto a sus (ex) compañeros y les comunicó que ya no seguirá formando parte del plantel que ahora dirige Ernesto Valverde. Horas más tarde el propio club anunció que ya no formará parte del equipo.

Se sabe que el Paris Saint Germain está listo para abonar los 222 millones de euros -262 millones de dólares- de la cláusula de rescisión del internacional brasileño. El conjunto español lo remarcó en el comunicado: "El club le comunicó (a Neymar) que lo remite a la cláusula de rescisión de su contrato en vigor, que desde el pasado 1° de julio es de 222 millones de euros, y que deberá ser abonada en su totalidad".

Este traspaso marcaría un nuevo récord en el fútbol mundial. El año pasado, Manchester United pagó 105 millones de euros (entonces 116 millones de dólares) por el francés Paul Pogba.

Neymar Jr no se entrena con permiso del técnico #FCBlive&- FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 de agosto de 2017

Según Barcelona, Neymar no concretó en que equipo querría jugar, pero el único que lo pretende y podría permitirse el costo del traspaso es el PSG. El conjunto francés aún no confirmó si el pase está efectivamente realizado o si se hará en las próximas horas. Por lo pronto seguirá ligado al club catalán pero tiene el permiso de no entrenarse.

Foto: Reuters

Neymar abandonó la ciudad deportiva de Barcelona 30 minutos después de su llegada el miércoles. Había aterrizado en España la noche anterior tras participar en actos publicitarios de su propia marcha y del Barcelona en China.

El año pasado, el astro brasileño firmó un nuevo contrato que lo ataba al club catalán hasta 2021. Tanto el presidente del Barça, Josep Bartomeu, como el de la Liga española, Javier Tebas, adelantaron que estudiarán quejarse ante la UEFA si creen que con la compra el club francés viola las reglas de juego limpio financiero.

Foto: AFP

Neymar, asociado con Lionel Messi y Luis Suárez, formaron un tridente de ataque casi imparable. El brasileño anotó 105 goles y fue un jugador clave para ganar una Liga de Campeones, dos ligas españolas, tres Copas del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y dos de España

PSG lo sufrió de primera mano en la última edición de la Champions League. En su actuación más memorable en el Camp Nou, Neymar anotó dos goles y cedió dos más para guiar a Barcelona a un triunfo por 6-1, que dio la vuelta al 4-0 logrado por los franceses en la ida de los octavos de final.

Un pase marcado por problemas

Su traspaso desde Santos en 2013 se convirtió en una fuente de problemas legales que persiguen al club desde entonces. Barcelona dijo en su momento que el goleador había costado 57 millones de euros, pero un juez instructor fijó el precio del traspaso en al menos 83,3 millones.

Bartomeu y su predecesor, Sandro Rosell -quien dejó su cargo en medio del escándalo- serán juzgados por administración fraudulenta por el pase.

Fuente: AP y DPA