La prueba se realizó en California; es el cuarto lanzamiento de este tipo en lo que va del año

Donald Trump lanzó un misil intercontinental tras las amenazas de Kim Jong-un. Foto: AP

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó con éxito un misil balístico intercontinental desarmado, la cuarta prueba de este año que se da en medio de la escalada de tensión con Corea del Norte , que también probó sus armas y aseguró pueden llegar a territorio estadounidense.

El misil Minuteman 3 fue lanzado a las 2.10 de hoy desde la base aérea de Vandenberg, a unos 130 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, de acuerdo con lo publicado por el portal de CBS.

Los misiles de Minuteman se prueban regularmente con lanzamientos que envían vehículos desarmados por 4200 millas a través del Pacífico. Pero estos últimos lanzamientos tienen lugar a la par que el régimen de Pyongyang desarrolla sus propios misiles balísticos intercontinentales.

En una declaración, la Fuerza Aérea aseguró: "Si bien no es una respuesta a las recientes acciones de Corea del Norte, la prueba demuestra que la empresa nuclear de los Estados Unidos es segura, eficaz y está lista para poder disuadir, detectar y defender a Estados Unidos y a sus aliados de ataques".

Foto: Reuters / Archivo

Corea del Norte realizó varias pruebas en los últimos meses y advirtió que su armamento ya puede alcanzar zonas de Estados Unidos. En respuesta, el gobierno de Donald Trump envió el domingo dos bombarderos supersónicos que sobrevolaron la Península de Corea en una demostración de fuerza.

En busca de una tregua

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, volvió a asegurar a Corea del Norte que "no somos su enemigo", aunque quiere ayuda de China para generar las condiciones que puedan derivar en un diálogo con Pyongyang.

Estados Unidos "no busca un cambio de régimen. No buscamos la caída del régimen. No buscamos una reunificación acelerada de la península", explicó Tillerson ayer y añadió que Washington no cree que pueda haber conversaciones productivas si Corea del Norte mantiene su pretensión de seguir adelante con sus armas nucleares.

Foto: AP

