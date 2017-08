Mundial de Atletismo. Lo que hay que saber: cuándo se retira Bolt, quiénes son los favoritos y la agenda de los argentinos

Ícono del deporte, dará el adiós en el certamen que comenzará hoy en Londres, donde la imagen del jamaiquino se multiplica por las calles y los shoppings; competirá en los 100m (mañana) y en la posta 4x100m, el sábado 12

Usain Bolt quiere un cierre a toda orquesta.

LONDRES.- No hay caso. Los organizadores del Mundial de Atletismo podrían vanagloriarse de un sinfín de cuestiones, pero saben que ninguna alcanza. La reutilización del parque olímpico, los buenos números del Paratletismo o un maratón que tiene a la Torre de Londres como punto de partida, recorre las orillas del río Támesis y pasa por la Catedral de San Pablo y el Parlamento, podrían aparecer como referencia en la previa. Pero este Mundial tiene nombre y apellido: Usain Bolt . Todos hablan de él. "Es un genio. No puedo pensar, más allá de Muhammad Ali, en alguien que haya tenido un impacto como el suyo en un deporte", afirmó el británico Sebastian Coe, presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF). Y las fechas aparecen marcadas en rojo en el calendario: mañana, a las 15.05 (semifinal) y a las 17.45 (final), el plusmarquista jamaiquino se despedirá de los 100 metros; mientras que el sábado 12 será el turno de la posta 4x100. Desde el domingo 13, el atletismo dividirá sus épocas en un antes y después de Bolt.

Londres se prepara para ser la sede de una ceremonia de despedida. La imagen de Bolt se multiplica en las calles y en los shoppings. Los medios británicos le dedican un buen espacio. Y la televisión emitió el lunes pasado "I am Bolt", el documental autobiográfico. Ausente con aviso en los 200 metros, donde emerge la figura del sudafricano Wayde van Niekerk, tendrá participación en los 100 y en la posta por equipos 4x100. Ambicioso, va por los dos oros. A los 30 años, acumula ocho títulos olímpicos -le retiraron el de la posta de 2008 por doping de Nesta Carter- y once mundiales. "Voy al Mundial con la idea de ganar", anticipó en la Diamond League de Mónaco, donde logró su mejor tiempo de la temporada (9.95), tras empezar a paso lento en Ostrava (10.06) y Kingston (10.03). Una previa que fue justificada por el mismo Bolt. "Mi temporada fue delicada: perdí en abril a mi mejor amigo, Germain Mason (un atleta jamaiquino que representaba a Reino Unido en salto en alto), en un accidente de moto. Después, trabajé bien con mi entrenador Glen Mills y llego en mi mejor forma", explicó. Mientras tanto, se dedicó a reforzar su espalda, su talón de Aquiles. Visitó al doctor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt en Munich y se entregó a sus manos para llegar tranquilo y con confianza. "Me parece genial ser tú el que decides que te retiras, y que no sea el deporte quien te retire, porque quiere decir que te sientes satisfecho con lo que hiciste", destacó el martes, en una multitudinaria conferencia de prensa, tras llegar a Londres para la puesta a punto. Confirmada la lesión a última hora del canadiense Andre De Grasse, rival de peso en los 100 metros, crecen las chances de un adiós sin sorpresas. El único que pone un manto de sospecha sobre el retiro definitivo de Bolt es Justin Gatlin. "¿Por qué no?. Con 30 años, Bolt tiene esa mentalidad de estrella de rock que puede viajar por el mundo, divertirse, irse de fiesta a diferentes lugares y luego decir: 'Quiero tomarme esto en serio una vez más'", dijo Gatlin, tras un entrenamiento en Birmingham.

El Mundial empezará esta tarde y tendrá acción durante nueve días. Tras la ceremonia inaugural, programada para las 14 -hora argentina-, comenzará la actividad, con ruedas preliminares de 100 metros, clasificaciones de lanzamiento de disco, salto en largo, 1500 metros y salto con garrocha, y la final de los 10.000 metros. A las 17.20 será el turno de Mo Farah, un campeón que inicia su gira despedida en Londres. A los 34 años, es el principal candidato para recibir la primera medalla de oro del Mundial. Mientras tanto, sigue reprogramando su retiro. Campeón olímpico en los 5000 y 10.000 metros, tenía previsto dejar la competición en pista en Londres, pero después lo postergó para Birmingham y finalmente retrasó el adiós para Zurich. El atleta nacido en Somalia y nacionalizado británico dejará las pistas para centrarse en las pruebas de maratón. La final de los 5000 está programada para el segundo "súper sábado", dos horas antes de la posta 4x100 de Bolt.

Por el lado argentino, habrá delegación récord: serán 10 los atletas que representarán a nuestro país. Las representaciones más numerosas habían sido Tokio 1991 y Moscú 2013, con ocho. La lista en Londres incluye a Germán Chiaraviglio (garrocha), Federico Bruno (1500), Belén Casetta (3000 metros con obstáculos), Braian Toledo (jabalina), Leonardo Paris (800 metros), Guillermo Ruggeri (400 metros con vallas), Mariano Mastromarino, Rosa Godoy (maratón), Juan Manuel Cano (20 km marcha) y Jennifer Dahlgren (lanzamiento de martillo). La sanjuanina Viviana Chávez se había clasificado en maratón pero no competirá porque está embarazada. Dahlgren fue la última clasificada, y aunque no logró la marca mínima consiguió el pasaje gracias a su ranking. De esta manera, disputará su séptimo mundial, superando a Juan Ignacio Cerra (seis) entre los argentinos con más participaciones.

Con obras fuera del estadio, estrictos controles de seguridad -los últimos atentados en Reino Unido siempre encienden las alarmas- y pruebas de cámaras y luces en cada entrenamiento en el estadio Olímpico, Londres llega sin sobresaltos a la cita. Con Bolt en el centro de la escena, Mo Farah como escolta de lujo y Van Niekerk con la etiqueta de "sucesor". Pero también con nombres con peso propio como son los de Christian Taylor (triple salto), Johannes Vetter y Thomas Röhler (jabalina), Elaine Thompson (100 y 100 metros de mujeres), Allyson Felix (400 y postas 4x100 y 4x400 femenino), y Mariya Lasitskene (salto en alto), una de las pocas atletas rusas en el Mundial. Suspendida la federación, los rusos podrán competir bajo bandera neutral.

Tras la final de la Champions League (Cardiff), Wimbledon, la Fórmula 1, el British Open y el Mundial de Paratletismo, el Reino Unido cierra la temporada alta de eventos deportivos a lo grande. Será el decimosexto Mundial de Atletismo. El Mundial de Bolt.

AGENDA DEL DIA - Día 1

Empieza el show. La ceremonia inaugural del Mundial está programada para las 14 -hora argentina-, y será la antesala de un viernes que tendrá las rondas preliminares de la prueba más esperada: los 100 metros llanos. Usain Bolt empieza en semifinales, por lo que recién estará en la pista a las 15.05 de mañana. A las 17.20 se presenta Mo Farah en los 10.000 metros, en la primera prueba con medallas.

Lo que hay que saber

La agenda de los argentinos

Sábado 5. 6.35 u 8.05 participará Jennifer Dahlgren en la clasificación de lanzamiento de martillo. A las 8.45 será el turno de Leandro Paris, en las series preliminares de 800 metros.

Domingo 6. 6.40 Germán Chiaraviglio (clasificación salto con garrocha), 6.55 Mariano Mastromarino (maratón masculina), 7.05 Guillermo Ruggeri (preliminares de 400 metros con vallas), 10.00 Rosa Godoy (maratón femenina)

Miércoles 9. 15.05 Belén Casetta (series clasificatorias de 3000 metros con obstáculos)

Jueves 10. 15.05 o 16.35 Braian Toledo (lanzamiento de jabalina) y 16.25 Federico Bruno (preliminares de 1500 metros)

Domingo 13. 10.20 Juan Manuel Cano (marcha 20 kilómetros)