Orfila, el DT de Comunicaciones que apuntó a Riestra: "Esto es una condena social, nosotros hoy éramos la selección argentina"

Luego de que su equipo cayera 2-0, el técnico criticó la decisión de la AFA de que el partido continuara; "Hoy fuimos campeones; ojalá que sirva para el país"

Foto: Captura de TV

(DyN) - Alejandro Orfila, entrenador de Comunicaciones , lamentó el desenlace que dejó a su equipo sin la posibilidad de ascender al Nacional B después de perder 2-0. El técnico uruguayo lanzó una crítica a Riestra al sostener que a sus dirigidos los "alentaban todos" y que "peor condena social que esa no hay".

"La persona que avergonzó al fútbol argentino (el jugador de Riestra Leonardo Freyre) está en su casa y sin ninguna pena. El jefe del operativo está en su casa y sin ninguna pena. Esto es una condena social, nosotros hoy éramos la selección argentina. La gente me conocía por la calle y me pedía que hiciéramos el gol. Peor condena que esa no hay", lanzó Orfila minutos después del final de los cinco minutos que sellaron el ascenso de Riestra.

Además, el entrenador valoró "la conducta" de sus jugadores. "Hoy nosotros fuimos campeones. Ojalá esto sirva para el país. Ojala que nosotros, que somos desconocidos, podamos dejar este mensaje", concluyó.