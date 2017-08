¿Cómo se juega un partido de cinco minutos para conseguir una gran recompensa?

En la continuidad de la final del reducido de la Primera B entre Riestra y Comunicaciones, el equipo de Agronomía atacó todo lo que pudo y el de Bajo Flores, acorralado, aguantó sin sufrimiento

Captura TV.

¿Cómo jugar un partido de cinco minutos? ¿Cómo marcar un gol sin desesperarse? ¿Cómo defender la ventaja, derivada de un encuentro que no finalizó? El resultado, al final, no se transformó: Deportivo Riestra se impuso por 2 a 0 sobre Comunicaciones y jugará en la Primera B Nacional. Pero hubo un pequeño cuento, en el que un equipo atacó todo lo que pudo y en el que el otro, acorralado, aguantó sin sufrimiento.

El método de Alejandro Orfila, el entrenador de Comunicaciones, fue elocuente. Primero, en las palabras: "Lo nuestro será enviar todos los centros que podamos a la olla. En contra del fútbol que me gusta a mí, que es jugar por abajo. Los propios jugadores me cargaban, me decían que dejemos aquella insistencia mía de '¡circulación, circulación!' y traicionaríamos nuestras convicciones". Comunicaciones dispuso de una formación que simuló una suerte de 2-8. Esos ocho, mezclados entre delanteros y zagueros, casi no salieron del área rival. Y la decisión fue inequívoca: pelotazos al área. Hubo tres aproximaciones en la primera etapa, compuesta por tres minutos. El último, una media volea que acabó en el cielo.

El análisis de Jorge Gustavo Benítez, el técnico de Riestra, resultó lógico. Primero, en las palabras: "Ellos se van a venir con todo y nosotros vamos a tratar de controlarlos". Dispuso de un curioso 8-1-1, que va a quedar como una anécdota: tocó poco el balón, cubrió bien los espacios, arrinconó defensores en su área, para no quedar nunca en inferioridad numérica. El único córner, al minuto y 21 segundos de la segunda mitad, tampoco le causó problemas: Comunicaciones contó con los 11 integrantes en el área rival y la búsqueda terminó en una infracción.

Roberto Fernández, el preparador físico de Comunicaciones, amplió el concepto. Y analizó el contexto, más allá de la táctica. "No estamos tan acostumbrados a vivir este momento. Ni a este tipo de presiones, ni a la gran cantidad de prensa. Estábamos preparados para ganar o. para perder el domingo pasado. Se trabajó desde lo anímico, desde lo humano. Pero no para nosotros, para dar un mensaje a la sociedad: estas cosas no pueden volver a ocurrir", explicó. No hubo situaciones de riesgo, no cambió el resultado. Comunicaciones atacó sin tiempo y Riestra se defendió. De su adversario y de un mar de miradas externas.

La transmisión completa del partido (TyC Sports):