Marcha contra la corrupción en Tribunales: fuerte reclamo contra la impunidad

"Justicia Independiente. Basta de impunidad". Bajo ese lema se manifestó una multitud frente a Tribunales para pedir el avance de las causas de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas. Unas 5000 personas -según datos oficiales- convocadas por las redes sociales por distintos referentes del área cercanos al oficialismo encendieron velas frente al icónico edificio para reclamar Justicia por las víctimas de la corrupción.

Aunque la convocatoria fue espontánea y prácticamente no contó con funcionarios del Gobierno, la marcha de ayer tuvo un marcado perfil antikirchnerista. "No quiero ser un país chavista", decía la remera de un manifestante. Otros tenían carteles con fotos de Amado Boudou y Julio De Vido vestido con el traje a rayas. El ex ministro fue el hit de la noche: "De Vido, preso", repitieron varias veces los manifestantes durante toda la marcha. También se escapó algún: "Sí, se puede", emblema del cancionero de Cambiemos.

El primer aplauso se despertó minutos antes de las seis. "Nisman, presente", repitió la multitud, en uno de los momentos más emotivos de la marcha. Al anochecer, se encendieron miles de velas blancas para recordar a las víctimas de la corrupción. La multitud ya se expandía en forma de cruz, a ambos lados de la esquina de Tucumán y Talcahuano, desde las avenidas Corrientes hasta Córdoba.

Los organizadores se quejaron porque la calle Talcahuano -el acceso a la puerta principal de Tribunales- amaneció vallada, lo que limitó el avance de la manifestación hacia el frente del edificio. Y apuntaron a la Corte Suprema por la decisión. Desde el tribunal negaron que ellos hayan sido los responsables de tomar esa decisión. El escenario finalmente se montó de costado, sobre la esquina, donde comenzaba el vallado.

"Queremos instalar, en la sociedad y entre los dirigentes, la necesidad de una Justicia eficaz en la lucha contra la corrupción. Sin Justicia no hay república", sostuvo Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los organizadores.

Lo acompañaron el diputado Waldo Wolff, la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic, el candidato a diputado Fernando Iglesias, la candidata a diputada Marcela Campagnoli, el dirigente radical Luis Brandoni y el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi.

"Tenemos que terminar con los jueces tiempistas porque al final los corruptos nunca van presos mientras están en el poder", reclamó Lipera. Ninguno de los organizadores subió al escenario. Los únicos oradores fueron dos padres de víctimas: Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, una de los muertos en la tragedia de Once, y Diana Cohen Agrest, cuyo hijo fue asesinado durante un robo en 2011.

"Que nos venga a explicar la Cámara de Casación como no les alcanzó un año para leer la sentencia que condenó a los corruptos Ricardo Jaime, Ricardo Schiavi y Julio De Vido", lanzó Menghini, en referencia a la decisión que todavía debe tomar el tribunal para dejar firme la sentencia en juicio que haga efectiva el cumplimiento de la pena. "Queremos una Justicia con los ojos vendados. Queremos ver a De Vido muy pronto sentado en el banquillo por la tragedia de Once", agregó.

De Vido ocupó ayer, en la marcha, el lugar que supieron ocupar Ricardo Jaime, Amado Boudou y Lázaro Báez. Después de las largas discusiones sobre su responsabilidad en distintos procesos penales, el ex ministro fue ayer protagonista como ningún otro funcionario kirchnerista de los cientos de carteles que escribieron los manifestantes para reclamar Justicia contra la corrupción.

Las razones de la marcha

Desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires dijeron que "la respuesta de la Justicia Federal frente a las denuncias de corrupción cometidos por funcionarios públicos es bajísima y alarmante por la impunidad que provoca". Y explicaron las principales razones del reclamo:

Desde el delito de corrupción hasta que comienza realmente el juicio pasan casi 10 años.

En las investigaciones por corrupción ante la Justicia Federal, de cada 10 personas imputadas sólo 2 fueron citadas a indagatoria.

La mayoría de los grandes escándalos, sus procesos judiciales tienen demoras de hasta 18 años.

El 75% de los casos más resonantes todavía continúan en trámite,

Y sólo el 15% de las investigaciones llegó a la etapa de juicio oral.

Sólo 1 de cada 10 causas resonantes tienen condena.

Las escasas condenas por corrupción en general son por 5 años

Con la colaboración de Sofía Barruti