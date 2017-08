This is Us: una historia familiar cálida y cercana

Mandy Moore y Milo Ventimiglia, protagonistas de la serie. Foto: LA NACION

This is Us (Estados Unidos, 2016)

Creador: Dan Fogelman/ Elenco: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley/ Disponible en Fox Life y fox play/ Nuestra opinión: buena

Wikipedia afirma que más de 18 millones de personas comparten el día de su cumpleaños. De lo que todavía no hay evidencia es si esa coincidencia onomástica origina algún tipo de comportamiento en común. Por lo menos, Wikipedia aún no lo ha descubierto. Con ese juego de fechas, cumpleaños y predestinaciones comienza This Is Us, la curiosa apuesta de la cadena NBC (que aquí se emite doblada al castellano por Fox Life, o subtitulada en su plataforma streaming Fox Play) en un mercado de series dominado por la ciencia ficción, las sagas de princesas reales o las reflexiones distópicas.

Creada por Dan Fogelman (guionista de películas de animación como Bolt y Enredados, creador de series como Pitch o Galavant, y director de una única película, Directo al corazón, con Al Pacino), This Is Us entrelaza, de manera ingeniosa e inesperada, la vida de varios personajes que cumplen 36 años el mismo día, combinando drama y comedia con notable soltura, y dando una vuelta de tuerca a la tradición de series familiares al estilo Parenthood o Modern Family.

Quien primero celebra su cumpleaños es Jack (Milo Ventimiglia), recién mudado y a punto de convertirse en padre. Su esposa Rebecca ( Mandy Moore ) espera trillizos y la ceremonia íntima de las velitas se interrumpe en una salida desesperada al sanatorio que preanuncia múltiples nacimientos. También cumple años Kevin (Justin Hartley), un actor de Hollywood estancado en su carrera y confinado a una sitcom que detesta; Kate (Chrissy Metz), decidida a comenzar una dieta para perder los kilos que la frustran, y Randall (Sterling K. Brown), un ejecutivo exitoso que comienza la búsqueda del padre que lo abandonó en una estación de bomberos cuando era bebe.

Todos celebran, solos o en compañía, prisioneros de fantasmas, de cuentas pendientes, de proyectos inconclusos. Sus vidas se conectan y cada detalle se convierte en una pista a seguir con atención, a encajar en ese rompecabezas que implica toda posible idea de un "nosotros".

Nominada a nueve premios Emmy y con una segunda temporada en camino, This Is Us no propone nada demasiado novedoso. Tiene algo de drama familiar, ciertos toques de comedia, situaciones logradas y alguna que otra vuelta de tuerca ingeniosa y sorpresiva. Pero uno de sus grandes méritos es la cercanía y calidez con la que retrata a cada uno de sus personajes, lo que les pasa, por qué ríen o lloran. Y en ese camino entiende que una risa no hace una comedia ni un llanto un drama, sino que la clave está en el justo equilibrio de las experiencias y la firme creencia de que es en esas impresiones verdaderas donde nace el sentido de lo que es una familia.