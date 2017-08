Película perfecta para... sentirse adolescente otra vez

Foto: LA NACION

Ser adolescente no es fácil. Los cambios en el cuerpo y la intensidad de las emociones hacen que esa etapa de la vida sea bastante complicada. Aunque enfrentados a las obligaciones de la adultez, ¿a quién no le gustaría volver por un rato a esa edad en la que solo había que ocuparse de hacer la tarea y salir con amigos? Hasta que alguien fabrique el DeLorean que nos permita viajar en el tiempo eso es imposible. Pero el cine nos ofrece la ilusión por un rato. Experto en diversión, una de las clásicas comedias de adolescentes de John Hughes, es ideal para eso. El film se centra en Ferris Bueller (Matthew Broderick), chico simpático y bastante chanta que se ratea del colegio y sale a pasear por Chicago con su mejor amigo y su novia. Esas horas de vacaciones incluyen un paseo en un Ferrari roja del 61 y una participación estelar en un desfile callejero al ritmo de "Twist and Shout". El día de Ferris, dedicado a hacer sólo lo que tiene ganas, tiene un efecto catártico en el espectador que casi puede sentir que vivió sus propias aventuras adolescentes.

Experto en diversión

