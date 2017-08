Florencia Peña le dejó la posta a Muriel Santa Ana en un gran éxito

El embarazo de una la obliga a dejar la comedia Los vecinos de arriba, pero antes del recambio, LA NACION las reunió para hablar no sólo de la obra que dirige Javier Daulte, sino también del feminismo, el humor y la pareja

Muriel Santa Ana y Florencia Peña encarnan a una esposa desganada. Foto: Leo Vaca / AFV

Hay una actriz que lleva la comedia en las venas, de la que uno no puede sacar el foco de atención mientras actúa. Es Florencia Peña, quien durante varios meses fue uno de los pilares del exitazo Los vecinos de arriba. Pero la estrenó con un embarazo avanzado y su bebe ya pedía mayor atención. Difícil tarea reemplazarla. Se necesitaba encontrar una gran actriz y el nombre de Muriel Santa Ana fue el que apareció. Garantía. Desde hace una semana se pone en la piel de Ana en la obra del catalán Cesc Gay. Ella lleva la acción de la pieza que dirige Javier Daulte y cuyo elenco completan Diego Peretti, Rafael Ferro y Julieta Vallina. Es la que contiene todas las dudas, las reflexiones y la angustia de un matrimonio que ya no funciona. Hace años que no se registran, el tiempo ha calado hondo en ese vínculo y la rutina gris parece afirmarse como único modo de vivir. Unos vecinos llegan a compartir una velada y hacen estallar todos los conflictos que tienen hasta esa noche anestesiados.

LA NACION tuvo la oportunidad de juntarlas para charlar de esta obra que ahora las une, aunque no sobre el escenario. De entrada aclaran que no se trata de un reemplazo. "Que siga Muriel es hermoso, primero porque es una actriz a la que admiro y además porque siento que tiene la energía para el personaje. Si bien somos distintas, tenemos energías parecidas, somos temperamentales. Para mí no es un reemplazo, sino que se termina un ciclo y empieza otro. Nadie reemplaza a nadie. Será otra Ana la que comience Muriel", cuenta Peña. Para la hija del gran Walter Santa Ana, es un desafío y una oportunidad: "Desde todo punto de vista, un embarazo es una linda noticia, es algo lindo que le pasa a una mujer. Es un ciclo de vida de una actriz, y entre amigas y colegas hay algo de tomar la posta, de acompañarse en las cosas de la vida. Desde ese punto de vista es muy amable la transición porque fluye para todos".

¿Cómo viven este traspaso?

Santa Ana: -Florencia hace un trabajo espectacular y es muy inspirador. Por un lado quería asociarme a eso que había experimentado como espectadora, pero por otro podía quedar en la mueca o en el mohín, y ése era un riesgo. Así que busqué comprender de dónde venían los problemas de Ana. Antes que nada, la comedia hay que hacerla en serio.

Peña: -Estas cosas siempre son buenas porque traen nuevos aires y refrescan. Como actores siempre tenemos la duda respecto del teatro comercial y su cantidad de funciones. De pronto, me voy con cuatro meses cumplidos, entra Muriel y renueva, hay algo de eso que tiene al elenco entusiasmado. Está bueno.

Santa Ana: -De entrada lo que se busca es el resultado y el efecto. Que la obra no se modifique, que sea tan efectiva como viene siendo. Tengo una mirada más "resultadista" y creo que eso es lo estresante. Es una pieza muy efectiva, con mucho ritmo y gag. Esa energía tiene que estar. Para mí, que soy una actriz de procesos lentos, no la voy a tener antes, sino durante las funciones.

¿Eso pesa?

Santa Ana: No, todo lo contrario. Es un baño de luz y de alegría?

Peña: -Es ingrato cuando entrás a hacer algo que ya hizo otra actriz. Hay mucho prurito con eso. Yo hice muchas cosas que hicieron otras actrices en el mundo: La niñera, Casados con hijos, Hechizada, Sweet Charity. Todas cosas muy contundentes, entonces siempre intentaba entender el espíritu, pero tratar de hacer mi camino porque no me resultaba atractivo imitar a secas. El humor es música y la música requiere ensayo y tiempo. Se trata de eso: escuchar y ver cómo entra mejor el chiste, si hay que esperar un poco o hay que acelerar o parar la pelota... Esa dinámica se logra también por la cantidad de funciones. Tiene un lado A y un lado B, el segundo es que te cansás más rápidamente. Para mi humilde opinión, o las temporadas deberían ser más cortas o menos funciones, esa pulseada no la vamos a ganar nunca. Al hacer tantas funciones es cierto que está muy vivo lo teatral. Pero hay que tener cuidado, porque a veces te pasás y se empieza a poner en un lugar de monigotada rumbo al resultado, porque ya sabés qué cosa funciona.

-¿Qué tanto las modifica la risa?

Peña:-La diferencia entre hacer humor o drama es que tenés la risa como una vuelta directa de lo que estás haciendo y eso te va retroalimentando. Hay que tener cuidado porque te empezás a sentir He-Man y esa vuelta es hermosa, pero puede ser contraproducente en uno. Empezás a cebarte y vas en busca del resultado en lugar del tránsito, que sigue siendo lo más importante.

Santa Ana: -Ése es el riesgo, porque si no el público te termina manejando el espectáculo. Es una droga hermosa hacer reír, es una necesidad, una tranquilidad, cada vez que entrás, que hacés un gol. Lo que tiene de bueno esta obra es que en sí misma rinde. Eso me lo dijo Peretti el primer día de ensayo: "Olvidate de hacer reír. Ya está, pero no subestimemos al público". No lo hacés conscientemente, pero es tan graciosa que no hay que perder nunca de vista el rumbo.

Si bien las dos tienen un recorrido ya muy extenso y son consideradas comediantes por naturaleza, Muriel tiene más experiencia en el off o en la escena oficial, y Florencia, en el teatro comercial.

-¿Hay diferencias a la hora de actuar?

Peña: -Siempre fue una lucha porque hay mucho prejuicio con el actor que viene de mi palo, yo nací comercial, a los siete años hacía Festilindo y a los diecisiete años ya era "la Pechocha". Muriel viene de un palo distinto, pero ambas amamos lo que hacemos. Para mí la risa es cosa seria. No es fácil hacer reír y no es fácil crear un camino a partir de eso. No somos tantas las actrices argentinas a las que nos identifiquen porque hacemos reír. Ser parte de esa elite y ser reconocidas por eso en un mundo donde el humor es machista también es lindo y gratificante.

Santa Ana: -Además, el hecho de no quedar pegado a la solemnidad, no creer que la buena actuación tiene que ver con ser un duro, un solemne. No hay bendición más grande que tener la posibilidad de hacer reír.

Peña: -Creo que, por los tiempos que corren, el teatro vuelve a ser una resistencia. Está funcionando muy bien y con muchas propuestas. Hay diez o doce títulos con localidades agotadas y actores grossos.

Santa Ana: -La gente quiere ver a sus actores. Nosotros somos de la gente. Hay una necesidad en esa cercanía, en sostener esa relación.

-¿El humor es machista?

Peña: -¡Por supuesto! Son contadas las capocómicas en la historia. De todas formas, creo que hoy no podría existir Olmedo. Aquel humor de "te toco el culo, te miro las tetas, te hago el manosanta" existía en un momento en el que nadie se preguntaba cuál era el rol de la mujer y cuál el del hombre. Hay algo que fue cambiando en la conciencia, en los derechos de la mujer y en la mujer empoderada. En ese sentido fuimos ganando lugar, pero siguen siendo los hombres los mejor pagos. En general, cuando compartís cartel con un tipo, siempre va él primero. Podríamos pensar que es una cuestión de popularidad, pero creo que es machismo.

Santa Ana: -El feminismo es la gota que horada la piedra, en algún momento se va a caer el patriarcado. Eso sigue sin prisa pero sin pausa. Mi madre era feminista y en mi casa eran "inmirables" Olmedo, Sofovich y todo lo que objetivaba a la mujer, había que cuidarse.

-El matrimonio de Ana, de alguna manera, representa a ese matrimonio desgastado en el que la mujer está algo olvidada?

Peña: -Él es el típico que no conecta, que todo le pasa por al lado, ese hombre con el que es muy difícil tener una charla filosófica sobre lo que significa una relación. Por eso la obra tiene tanta llegada, porque habla de las parejas comunes: la mujer intenta hablar, el hombre no y lo que comparten es una salida al supermercado. El momento en el que se dan un abrazo es crucial porque hace mucho que no lo hacen. La verdad es que las parejas no se abrazan. Esa dinámica me entristece mucho. Primero la obra arranca por un lugar y después empieza a virar hacia un planteo sexual que estos dos ni se harían.

-¿Sienten esa resistencia a dejarse atravesar en la platea?

Peña: -Dejarse atravesar por las cosas no es el común denominador. Naturalizamos la agresión constantemente. Yo hablo de la ley de trombofilia y recibo mucha agresión por estar luchando por algo que no afecta a la que no tiene trombofilia, que no le quita derechos y que sí les garantiza derechos a quienes la padecen. El espectador suele llegar con esa resistencia con la que vive.

Santa Ana: -Es el resultado de este sistema podrido: el capitalismo que muestra sus intestinos, un sistema que busca la ganancia a cualquier precio. Las mujeres entramos en esa volteada, abrimos más la boca, ganamos conquistas, salimos a la calle, gritamos, nos escuchamos más. Las reflexiones en torno al Ni Una Menos me ayudaron mucho a reafirmar algo que tenía anestesiado. Me hago cargo de eso. Respetar o investigar la historia de Simone de Beauvoir para acá, leer a Diana Maffía, a Eva Giberti, y a partir de ahí construir una red.

Peña: -Todas las mujeres somos feministas porque luchamos por nuestros derechos. Tenemos mucho que crecer entre nosotras. Antes de que el patriarcado desaparezca tenemos que ser más solidarias entre nosotras.

Santa Ana: -Lo revolucionario del discurso feminista es la igualdad.