Martín Ramos: "Queremos ganarle a Brasil por primera vez en un Sudamericano"

En la previa del torneo continental que otorga una plaza directa al Mundial de Bulgaria e Italia, el referente del seleccionado de Julio Velasco sentenció que van a Santiago de Chile por el título

Martín Ramos en acción en la última Copa Panamericana. Foto: Norceca

(Télam).- Martín Ramos, integrante del seleccionado argentino masculino de vóleibol, apuntó que el equipo irá en búsqueda del título e intentará ganarle "por primera vez" a Brasil en un Sudamericano de la disciplina, que se jugará entre el lunes 7 y viernes 11 del corriente, en Santiago de Chile.

"Las expectativas son las más altas. Queremos ir a buscar el título ganándole a Brasil por primera vez en un Sudamericano. Después de la World League (Liga Mundial), los ánimos quedaron muy altos y tenemos ganas de volver a lograr ese resultado. Sabemos que ellos también van a estar preparados porque ya les ganamos y no creo que quieran pasar por lo mismo dos veces", consideró en diálogo con Télam.

Ramos es uno de los jugadores del combinado albiceleste que jamás faltó en el ciclo del DT Julio Velasco, a cargo del conjunto desde 2014 y que estará al mando hasta el ciclo olímpico en Tokio 2020.

El jugador, de 25 años, es uno de los polifuncionales: su puesto es de central, pero el DT lo probó de opuesto y gustó.

Ramos fue el Jugador Más Valioso (MVP) como opuesto -principal atacante- del equipo en la final de la Copa Panamericana en Canadá, en la que Argentina le ganó 3-1 a Puerto Rico y se consagró campeón de este certamen por primera vez en su historia.

El central de UPCN de San Juan, seis veces campeón de la Liga Argentina y subcampeón en la temporada 2016/17, se siente mejor en su posición original en la cancha, aunque aseguró que como atacante opuesto, un lugar que al seleccionado le costó ocupar tras haber disfrutado por dos décadas de la mano pesada de Marcos Milinkovic, está "cada vez está más cómodo".

"Cada vez me voy sintiendo más cómodo, y jugar partidos seguidos me ayuda a probar y ganar confianza. Todo eso más la ayuda de mis compañeros, que me bancan con los errores, ayuda a que pueda mejorar más rápido. Aunque sé que me falta mucho todavía, lo estoy disfrutando", contó.

El jugador surgido en Vélez, que mide 1.97 metros, aseguró que el cambio de puesto "lo hice por el equipo" y porque "la realidad es que cada vez me gusta más estar todo el tiempo adentro de la cancha".

Sobre la experiencia en Canadá, donde Ramos fue premiado como MVP de la final y el central Pablo Crer también integró el equipo ideal, el "Turco" explicó: "Lo más positivo fue la suma de partidos y la posibilidad de darle rodaje a jugadores que lo necesitan por cambio de rol o experiencia como es mi caso o el de Bruno Lima, que volvió a la punta. Fabián Flores (central) y Nacho Fernández (líbero) también sumaron juego. Probamos sistemas de juego en partido, que no es lo mismo que un entrenamiento".

Velasco utilizó al experimentado Santiago Darraidou como opuesto en el primer encuentro de la Copa Panamericana, pero luego optó por volver a ensayar con Ramos, quien ya había hecho una prueba sin tantos réditos en 2015.

En relación al exitoso DT del seleccionado nacional, que ganó todo con Italia en la década del '90 y es un referente en el mundo del deporte, Ramos habló sobre la experiencia de tenerlo como entrenador. "Está muy bueno. Velasco es una persona que sabe mucho de vóley y de muchas cosas, a la cual le podemos preguntar y está dispuesta a enseñarnos cada detalle", contó Ramos.

El jugador del barrio de Caballito añadió que "Velasco nos enseña para que no sólo juguemos bien, sino para que sepamos porqué hay que hacer determinada acción. Eso hace crecer mucho al jugador y creo que ese es el mayor salto que nos está ayudando a dar. No sólo jugar bien sino saber cómo hacerlo para tomar mejores decisiones".

Mañana, la delegación argentina viajarán rumbo a Santiago de Chile, donde entre lunes 7 y viernes 11 se jugará el Campeonato Sudamericano, que otorgará una plaza para el Mundial de Bulgaria e Italia 2018, principal objetivo de este año.

El Sudamericano se realizará en las ciudades de Temuco y Santiago. Argentina compartirá el grupo junto a Chile, Uruguay y Perú en la capital trasandina. Del otro lado se enfrentarán Brasil (oro olímpico y candidato al título), Colombia, Venezuela y Paraguay.

El seleccionado de Velasco, campeón en los Panamericanos de Toronto 2015, les ganó a los brasileños en un encuentro en la Liga Mundial en Córdoba, en junio pasado, en un partido histórico ya que los antecedentes contra el rival sudamericano en la World League eran de 0-23.