El vocero del Barcelona expresó el disgusto del club por la partida de Neymar

Barcelona comenzó a vivir su era post-Neymar. Foto: FC Barcelona

BARCELONA (AFP).- El vocero del Barcelona mostró el "disgusto" del club con el brasileño Neymar por marchar al París Saint-Germain y explicó que no le pagarán la millonaria prima pactada hace un año, cuando firmó su renovación.

"Cualquier separación genera un disgusto, más una separación no deseada por el club por una decisión unilateral del jugador", reconoció en conferencia de prensa el vocero del club catalán Josep Vives.

"Un disgusto por la decisión y también por las formas, no es sólo cuestión de fondo sino también de la forma", precisó, al tiempo que reprochó a Neymar no "tener una posición más clara, más diáfana y más sincera".

El astro brasileño de 25 años anunció el miércoles su intención de abandonar el club y el jueves depositó los 222 millones de euros para rescindir su contrato con el Barça y firmar por cinco temporadas con el París Saint-Germain en el mayor traspaso de la historia del fútbol.

?? Josep Vives afirma que no se liquidará la prima de 26 millones de euros al jugador Neymar ya que no se cumplen las condiciones pactadas pic.twitter.com/PiSGeVBiWm&- FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 4 de agosto de 2017

El club catalán ya tiene en su poder el cheque multimillonario pero el dinero todavía no llegó a sus arcas, explicó Vives, señalando que no facilitarán los documentos para transferir la ficha de Neymar al PSG "hasta que no se haga efectivo en su cuenta".

El vocero avanzó también que el club no pagará la prima de renovación de 26 millones de euros incluida en el último contrato firmado en 2016, depositada ante un notario desde el 1 de agosto por las dudas sobre el futuro de Neymar.

"El jugador no ha cumplido su contrato con el club (...) Ante este incumplimiento el club no va a liquidar esa prima de renovación. De hecho ese cheque depositado en la notaría ya vuelve a estar en poder del club", dijo Vives.

Barcelona pierde con Neymar a uno de sus puntales llamado a ser el líder del equipo cuando el rendimiento del Lionel Messi decayera y dispone ahora de un mes para reforzarse.

Vives evitó pronunciarse sobre sus objetivos y quitó dramatismo a la situación: "Es un gran jugador, lo hemos disfrutado muchísimo, pero después de Neymar no se acaba el mundo".

"No es la primera vez que vivimos una situación como esta y el club ha seguido, ha crecido y se ha hecho más universal", dijo en una referencia implícita a otras marchas sonadas como la de Diego Armando Maradona, Romario, Ronaldo o Luis Figo.