Aston Martin Balkyrie: un superdeportivo de 3 millones de euros que llega a 400 km/h

Finalmente, se conoció el Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie.

La unión entre Aston Martin y Red Bull Advanced Technologies no pudo haber dado como resultado otra cosa que no sea una maravilla mecánica. Eso es el Valkyrie, que acaba de ser presentado por la automotriz inglesa luego de varios meses de estricto secreto. De diseño escultural (en el que trabajó el célebre Adrian Newey, gurú de la F1), es el ejemplo perfecto del hypercar, ya que no sólo está compuesto por un monocasco de carbono y chasis de aluminio reforzado ultra livianos, sino que su corazón es un poderoso impulsor V12 aspirado de 6.5 L Cosworth de unos 1000 CV, más un motor eléctrico que eroga otros 130 CV para llegar a increíbles 1130 CV. Ambos, sumados a una transmisión de 7 marchas de doble embrague, permitirán que el Valkyrie llegue a los 400 km/h y acelere de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos.