De los lectores: cartas & e-mails

Campaña cristinista

En el barrio San José, partido de San Fernando, gente del cristinismo está repartiendo bolsas con comestibles a cambio del voto. ¿Será sugerencia del asesor ecuatoriano que trabaja en la campaña de Cristina? ¿Y con qué fondos se financia esto? Andreotti, el intendente de San Fernando y aliado de Massa, ¿está al tanto?

Adela Daué

DNI 5.155.875

Morandini

Admiro la valentía expresada por Norma Morandini en la sección Opinión. Felicitaciones y gracias por manifestar lo que muchos no tenemos ocasión de hacer. Ese es el mejor fundamento para seguir construyendo y comenzar, otra vez, a soñar con un gran país.

Graciela Freyre

DNI 12.806.581

Inhabilidad moral

La única razón por la cual alguien puede descaradamente garantizar la impunidad de De Vido, es por propia inhabilidad moral, lo que desnuda las evidentes complicidades en las maniobras que constituyeron grave traición a la patria. La excusa es la libre interpretación de la letra de la ley, violando claramente su espíritu, que impediría que ninguno de estos indignos funcionarios pudiera permanecer en su puesto ni un segundo más.

Ernesto Lacalle

DNI 13.433.451

Excelencia

Yo no podría votar de presidente a un funcionario que desconocía lo que hacían sus subalternos. Señor Massa, le pido disculpas, pero por esta razón no lo podré votar. Sepa comprender que esto no tiene nada que ver con la excelencia que usted pregona.

Eduardo M. Ottolenghi

can_otto@hotmail.com

Tobilleras

Ante la intervención de la Comisión Interamericana de DD.HH., preocupada infundadamente por la detención de Milagro Sala, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, expresó correctamente que "las tobilleras electrónicas funcionan muy bien y son una herramienta muy valiosa para descomprimir" los centros de detención. Humildemente le hago recordar al doctor Garavano que existen más de 1000 presos acusados por causas de lesa humanidad, a quienes podría concedérseles la prisión domiciliaria. Con esta medida no sólo se dejarían vacantes varios lugares en las cárceles de máxima seguridad para ser ocupados por los delincuentes que son una amenaza para la seguridad pública, sino que adicionalmente se podría reducir el costo que implica para el Estado mantener a estos hombres bajo prisión.

En momentos en que el Gobierno busca reducir el gasto público, puede que el Presidente vea con agrado esta rápida reducción en el gasto presupuestario. De paso contribuye, humanitariamente, a aliviar la situación de estos hombres, que sufren un innecesario e injusto cautiverio, y la de sus familiares.

Dolores Aftalión

dolores.aftalion@gmail.com

Venezuela en crisis

La comisión directiva del Club del Progreso deplora los acontecimientos en Venezuela, la violación flagrante de la institucionalidad, de los derechos civiles, de la libertad y muy especialmente la muerte de seres humanos. Hace votos para que cese la violencia y apela a la comunidad internacional para que contribuya a reinstaurar las garantías constitucionales y a la pacificación de los espíritus.

Guillermo Lascano Quintana

Presidente Club del Progreso

VTV

Mi domicilio es en CABA, aunque por diversas razones viajo frecuentemente al interior de la provincia de Buenos Aires, para lo cual cuento con un automóvil radicado en Capital Federal con guarda a más de 400 kilómetros. Para cumplir con la obligación legal de la VTV debo traer el vehículo, ya que me exigen que los exámenes sean realizados en Capital. Creo que, como es una ley nacional, debería poder realizarse la verificación en cualquier planta habilitada del país. La solución que me sugieren es que radique el auto donde se guarda, para lo cual tengo que ser -y demostrar ante escribano- propietario del lugar, trámite que tiene un costo considerable. La reglamentación actual, totalmente arbitraria, favorece solamente a los dueños de las plantas verificadoras de CABA, perjudicando a un gran número de usuarios. Debería reverse esta reglamentación.

Daniel E. Charles

DNI 5.507.893

Ofertas de Aerolíneas

Soy pasajera frecuente de Aerolíneas Argentinas y vivo en Rosario. Lamentablemente no tenemos las mismas ofertas o promociones ni la banda negativa que sí tienen los residentes de Buenos Aires. ¿Cuál es la causa? En el resto de la Argentina no queremos sentirnos ciudadanos de segunda clase. Tenemos en Rosario un aeropuerto que de a poco (y no sin errores y problemas) se está afianzando y nos da la oportunidad de viajar a diferentes puntos del país. Somos muchos los rosarinos que queremos las mismas oportunidades que los que residen en Buenos Aires.

María I. Laucirica

DNI 11.705.315

Donaciones

Días pasados, al pagar mis compras en el supermercado, la cajera me preguntó si quería donar 5 pesos para el Hospital de Niños. Dije que no, ya que en ese caso el donante sería el supermercado y no yo, pero me quedé pensando qué llamativo es que el gobierno de la ciudad, con todas las obras faraónicas que está haciendo y lo que recauda por ABL, Ingresos Brutos, etcétera, no disponga de fondos para los hospitales y se necesiten donaciones de dinero o de tapitas de plástico para ayudarlos.

María Silvia Marzinelli

DNI 1.829.978

"Son todos ladrones"

He sido recepcionista de hotel por mucho tiempo. Siempre les aconsejo a los huéspedes dejar sus valores en la caja fuerte. Siento vergüenza cuando un argentino me dice que le han robado, pero cuando lo dice un extranjero es vergüenza, indignación, impotencia. En realidad, ese extranjero está diciendo: "Son todos ladrones". Y me lo dice a mí. Lamentablemente, pasa todos los días.

Mario Díaz Méndez

DNI 92.274.241

En la Red

Facebook

Una alumna de 15 años intentó suicidarse en clase "Cada persona es un mundo. Evidentemente lo que para un chico de 15 años es trágico para nosotros los adultos no lo es" -Cynthia Leon

"¿A nadie le hace ruido que tenga un arma a los 15 años?" -Fabián Strach Katz

"Qué triste que esta sociedad no haya podido contenerte y no se haya alertado a tiempo" -Verónica Fernández

