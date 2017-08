La Cámara de Casación revocó su sobreseimiento porque no se agotó la investigación; en cambio, quedó firme el del general Martín Balza

El senador nacional Carlos Menem volverá a ser investigado en la causa por la voladura de Río Tercero. Foto: Archivo

Una vez más, el ex presidente Carlos Menem será investigado en la causa del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, hecho estrechamente vinculado con el contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador por el cual se encuentra con condena firme, aunque apelada ante la Corte Suprema.

La noticia lo sorprende a poco de lanzar su candidatura para renovar su banca como senador por La Rioja, mientras enfrenta impugnaciones por su situación procesal, cada vez más complicada en varias causas.

Ayer, en votación dividida, la Sala A de la Cámara de Casación revocó el sobreseimiento que lo beneficiaba y ordenó a la Cámara Federal de Córdoba que dicte un nuevo fallo.

Según los camaristas de Casación Alejandro Slokar y Carlos Mahiques, aún es prematuro absolverlo porque no les queda claro que se haya agotado la pesquisa sobre el papel que desempeñó en lo que se llamó el tercer atentado, luego de los sufridos por la embajada de Israel, en 1992, y la AMIA en 1994. En cambio, Ángela Ledesma sostuvo que debía confirmarse el sobreseimiento porque se había vulnerado la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

En la misma resolución, la sala consideró mal otorgado el recurso de casación con el que la querella buscaba el procesamiento del ex jefe del Ejército teniente general (R) Martín Balza, por lo cual su sobreseimiento quedó firme.

A Balza también lo habían sobreseído años atrás en la causa del contrabando de armas del Ejército, en la que en un primer momento estuvo procesado. Probablemente Menem envidie la suerte del militar y quizá se pregunte por qué recorrieron caminos tan dispares en ambas procesos.

La misma pregunta se formulaba ayer Ricardo Monner Sans, abogado de la querella en la causa de Río Tercero, que había pedido procesar a Menem y Balza.

"Aunque se trate de un ex presidente, todos somos iguales ante la ley. Pero lamento que no se adoptara similar criterio con Balza, hombre central en el menemismo y que en su calidad de jefe del Ejército no podía ignorar lo que ocurría en su fuerza", dijo el abogado a LA NACION.

El 3 de noviembre de 1995, mientras avanzaba la investigación del contrabando bélico, la Fábrica Militar de Río Tercero sufrió una sucesión de explosiones que no mataron a nadie de la planta, pero sí a siete civiles de la ciudad cordobesa, e hirieron a centenares. Las ondas expansivas y la lluvia de proyectiles destruyeron tres barrios linderos con la fábrica donde, entre 1993 y 1995, se concentraba el armamento del Ejército que luego se embarcaba en Buenos Aires rumbo a Croacia.

Gracias a la labor que la abogada Ana Gritti, viuda de una de las víctimas, desarrolló durante varios años en soledad y bajo amenazas de muerte, se probó finalmente que la tesis del accidente, defendida ciegamente por la justicia cordobesa pese a todas las pruebas en contra, era falsa y que las explosiones fueron coordinadas y sus ondas expansivas dirigidas mediante contraexplosiones. La Justicia sostuvo que así se procuró borrar pruebas del contrabando.

El día de la explosión, Menem voló a Río Tercero y, sin preguntar a los responsables de la fábrica qué había ocurrido, ante la pregunta de un periodista pareció perder la calma y afirmó: "Esto fue un accidente y ustedes tienen la obligación de difundir estas palabras".

Tras la muerte de Ana Gritti, sus hijas María Eugenia y María Julia continuaron la querella con Monner Sans y los abogados Aukha Barbero y Horacio Viqueira, y hace pocos meses asistieron en Casación con su abogado Luis Alberto Sobrero a la audiencia en la que se pidió el procesamiento de Menem y Balza.

Si el ex presidente resulta procesado habrá que realizar otro juicio oral en Córdoba. En el primero se condenó, en 2014, a cuatro oficiales del Ejército que revistaban en Fabricaciones Militares.

A la querella y a muchos riotercerenses les quedó la certeza de que faltaban los que impartieron la orden.