Desde el PJ salieron en defensa del senador

Pichetto, titular del bloque del PJ en el Senado, se reunió con el gobernador riojano y apoyó a Menem

El PJ salió ayer a cerrar filas en defensa de Carlos Menem y en rechazo a las impugnaciones que pesan sobre la precandidatura del ex presidente a senador nacional por el peronismo de La Rioja, y que podrían dejarlo afuera de las elecciones primarias del próximo 13 de agosto.

El caso llegó ayer a la Cámara Nacional Electoral, que le dio vista al fiscal Jorge Di Lello para que se expida sobre el rechazo a las impugnaciones que firmó la semana pasada el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena.

El presidente de los senadores del PJ, Miguel Pichetto. Foto: Archivo

Esto motivó la reacción del peronismo. "En caso de que no se permita la participación en la primaria de Carlos Menem estaríamos ante un hecho que configuraría una gravedad institucional que lesionaría enormemente al PJ de la Rioja, el cual se vería privado de su principal candidato faltando escaso tiempo para la elección", advirtieron en un comunicado conjunto el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, y el presidente de los senadores del PJ, Miguel Pichetto.

"Esperamos de parte de la Cámara Electoral una decisión correcta, permitiendo al pueblo riojano elegir con total libertad los candidatos propuestos por los respectivos partidos políticos", aseguraron Pichetto y Casas tras una reunión que sostuvieron ayer al mediodía, previa a la cumbre de los gobernadores peronistas en la Casa de Entre Ríos.

También salió a defender al ex presidente el diputado nacional Luis Beder Herrera (PJ), quien denunció una maniobra del gobierno nacional para perjudicar al peronismo. "Van a sacar a Carlos Menem de la carrera, sabemos que es un hecho", dijo el ex gobernador de La Rioja, que responsabilizó al ex ministro de Defensa de Macri y primer precandidato a senador por Cambiemos, Julio Martínez (UCR), de impulsar las impugnaciones.

La precandidatura de Menem ya fue impugnada en tres oportunidades por las condenas que enfrenta en la Justicia. Todas fueron rechazadas por el juez Piedrabuena. Las dos últimas, invalidadas por haber sido presentadas fuera de los plazos legales, fueron presentadas por un candidato de la izquierda y por un grupo de dirigentes vinculados a Pro. El gobierno nacional apuesta a que la Cámara Nacional Electoral aplique el antecedente del caso Raúl Romero Feris y excluya a Menem. "La causa judicial en la que se basa la impugnación no tiene sentencia definitiva", advirtieron Pichetto y el gobernador Casas.