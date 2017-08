Carrió también arremetió contra el ex presidente

Presentó un pedido de amicus curiae ante la Cámara Electoral para que impugne a Menem

La diputada Elisa Carrió (Cambiemos) presentó ayer ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) un pedido de amicus curiae para que se impugne la candidatura del actual senador y ex presidente Carlos Menem (PJ), quien se postula para un nuevo mandato por La Rioja.

"Nos presentamos como amicus curiae (amigo del tribunal) en la Cámara Nacional Electoral para impugnar la candidatura de Carlos Menem para que no pueda participar de las PASO por estar procesado y condenado", anticipó la primera candidata a diputada de Vamos Juntos por la Capital.

La diputada nacional Elisa Carrió. Foto: Archivo / Captura

En 2013, la Justicia condenó en primera y en segunda instancia al ex presidente Menem a 7 años de prisión y a 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el contrabando ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Menem apeló ante la Corte Suprema, por lo que la sentencia aún no está firme y continúa en libertad. Sin embargo, Carrió -en línea con las impugnaciones presentadas por la oposición en La Rioja- adujo en su escrito que Menem no es idóneo para el cargo de senador.

En su escrito, Carrió enfatizó que sobre Menem "pesan dos sentencias condenatorias por la comisión de delitos contra la administración pública, que incluyen la inhabilitación para desempeñar cargos públicos". "Resulta inadmisible que una persona condenada mediante una sentencia dictada con el debido proceso y con las garantías previstas para un juicio oral y público, pueda utilizar los fueros pertenecientes al Senado y a la Cámara de Diputados".