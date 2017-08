Massa: llevó a Giuliani a La Matanza para reforzar el eje de la seguridad

El ex alcalde neoyorquino acompañó al candidato en un recorrido para mostrar el programa "Alerta Buenos Aires", una de sus banderas de campaña

Giuliani probó el choripán, pero no se animó al mate. Foto: Prensa 1País

De los suburbios del Bronx y Brownsville, dos de los sitios más peligrosos de Nueva York, a La Matanza sin escalas. El ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani visitó ayer el mayor distrito de la provincia de Buenos Aires con Sergio Massa, en otro respaldo a su candidatura. "Tigre debe ser el ejemplo en materia de seguridad para todo el país", dijo Giuliani.

"¿Dónde estamos yendo? ¿Es una provincia? ¿La Matanza?" En un español forzado, Giuliani se animaba apenas a pronunciar el nombre del distrito clave para la batalla electoral bonaerense. "Acá se resuelve la elección", le explicaba Massa, camino a la localidad matancera de Villa Madero.

El ex intendente de Tigre llevaba en sus manos un ejemplar de las más de 700 alarmas que 1 País instaló en distintos puntos de la provincia, como parte del programa "Alerta Buenos Aires". Massa le explicaba a Giuliani el funcionamiento del sistema de las sirenas que, vinculadas a una aplicación de celular, apuntan a "combatir la inseguridad" y dar aviso rápidamente a la policía. "¿Por qué el Gobierno no respalda esta iniciativa?", preguntó el norteamericano. "Porque es una idea nuestra y no la adoptaron", le contestó Massa. Al llegar a Villa Madero, Giuliani y Massa dialogaron con vecinos en un centro de jubilados, y después visitaron una casa "embajadora" de la zona, que había aceptado ubicar una de las alarmas en su terraza.

Durante la caminata, todos los flashes apuntaban a Giuliani. De elegante ambo azul, a cada paso que daba era requerido por los vecinos para las fotos. El ex alcalde amagó con probar el mate, pero sólo lo sostuvo para las fotos. Completó su cuota de argentinidad al mediodía, cuando compartió una "choripaneada" con Massa y con el senador provincial por el Frente Renovador Jorge D'Onofrio, quien también formó parte del recorrido.

Trucos de campaña, ¿qué deja ver cada candidato?

cerrar

Massa insistió en que los argentinos "viven dos dramas: el bolsillo y la inseguridad".

Giuliani destacó que "Tigre es un ejemplo a seguir" porque "el delito era un problema importante y se redujo en un 80% por las reformas que introdujo". En el equipo de campaña de 1 País evaluaron positivamente la visita del referente republicano, vinculada a la política de lucha contra la inseguridad, eje de la campaña de Massa.

El referente republicano está asociado a la "mano dura" por su combate al delito durante su gestión en la Gran Manzana. "Podés preguntarle a Margarita Stolbizer o a [Victoria] Donda qué opinan, y vas a ver que están de acuerdo con el respaldo que nos da Giuliani", dijeron a LA NACION cerca de Massa.

No es novedad la buena sintonía de Massa con el ex alcalde de Nueva York, reconocido por su política de "tolerancia cero" durante su gestión, entre 1994 y 2001. Actualmente trabaja en su compañía de seguridad, Giuliani Partners LLC, que brinda recomendaciones a distintos gobiernos. Ahora, además, asesora a Donald Trump.