El vicepresidente de EE. UU. viene al país con empresarios

Pence buscará consolidar la relación comercial bilateral

El vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, vendrá a la Argentina con empresarios. Foto: Reuters

El vicepresidente de EE.UU., Michael Pence, estará en Buenos Aires dentro de 10 días, con una importante comitiva empresarial, para consolidar la relación bilateral a través de la búsqueda de nuevas inversiones. Por su parte, la intención prioritaria del gobierno argentino es destrabar algunos conflictos comerciales pendientes.

Llegará el lunes 14, un día después de las elecciones primarias, y permanecerá hasta el miércoles 16, precisaron a LA NACION fuentes oficiales y privadas ligadas al viaje.

El foco de la gira de Pence es ponerle atención a América latina, más allá de los problemas de Venezuela y por eso viajará también a Panamá, Chile y Colombia.

La intención del funcionario es demostrar el apoyo de la administración republicana -muy convulsionada por sus problemas domésticos-, en un contexto en el que tiene más interlocutores en la región. Según precisaron en el gobierno argentino, Pence será recibido por el presidente Mauricio Macri en Olivos y luego se reunirá con la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien ya se reunió con él en Washington, apenas asumió Trump. Dialogará, también, con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

La denuncia de la National Board Biodiésel por presunto dumping del biodiesel argentino -que será tratada el mes próximo por Departamento de Comercio-, el demorado ingreso de los limones a ese mercado y el posible reingreso al Sistema General de Preferencias (SGP), serán temas que debatirán los funcionarios de ambos países.

Pence llegará acompañado por importantes empresarios, entre los que estarán los directivos de Boeing, Lockheed Martin, Citigroup, HSBC, Clorox, Monsanto y Metlife, junto con el vicepresidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Myron Brilliant.

El encuentro principal con el sector privado argentino será el martes, a las 15, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde el vicepresidente de EE.UU. hablará sobre el vínculo bilateral, un día después de los comicios legislativos. Además, se avanzará en el diálogo bilateral en el sector privado de ambos países, como fue acordado en la visita de Macri a Washington, en abril.

En este contexto, las empresas norteamericanas ya radicadas en el país ratificarán su intención de quedarse -y de aumentar las inversiones, en la medida que mejore la economía local-, mientras que las que todavía no están explorarán oportunidades en los sectores de transporte y energía, entre otros.

El clima bilateral es cordial, aunque no se alcanzó la misma intensidad que con la administración Obama, dado que gran parte de la energía de la política exterior de Trump no está enfocada en la región. Aún no se designó a un subsecretario de asuntos hemisféricos y tampoco hay un candidato para la embajada en Buenos Aires.

De todos modos, los empresarios de compañías norteamericanas aceptan el enfoque gradualista que encaró el gobierno de Macri y no se asustan ante la posibilidad de un triunfo electoral de la ex presidenta Cristina Kirchner. Sí creen que para que aumenten las inversiones debe haber mejoras en los niveles de productividad, algo que llevará varios años conseguir, explicaron fuentes del sector privado.