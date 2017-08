Usó US$ 42 millones cuando el minorista amagaba con superar otra vez los $ 18

El BCRA vendió más reservas para frenar el dólar. Foto: Archivo

El Banco Central (BCRA) volvió a intervenir en la plaza cambiaria para frenar el rebote que registraba el precio del dólar en un contexto de renovadas bajas para esa divisa en el resto de los mercados.

La entidad volcó esta vez US$ 42,3 millones al mercado para suplementar la escasa oferta privada y evitar que la demanda acercara nuevamente el valor del billete al público a los 18 pesos.

La intervención esta vez llegó cuando el billete se negociaba para la venta a $ 17,72 en el segmento mayorista, prolongando la tendencia al rebote que había mostrado anteayer luego de marcar un piso de $ 15,54 antes de cerrar en $ 17,60.

Es decir, "salió a la cancha" a niveles de precio inferiores a los que habían gatillado la intervención por US$ 305 millones del viernes: ese día las ventas se activaron una vez que el billete había llegado a tocar los $ 17,80. Esto demuestra una decisión de evitar que se repitan "dinámicas disruptivas" (así las describen) de mercado que derivó aquel día en un cierre del valor del billete al público por encima de los $ 18, lo que lo colocó en el centro de la escena pública.

"Lo que hizo es consistente con el mensaje del viernes pasado. Si bien hay flotación, ahora está acotada al rango de cotización que no incremente los riesgos de traslado a precios. A valores que juzga extremos interviene, no porque tenga como objetivo un precio para el tipo de cambio, sino porque apunta a que la inflación no encuentre un disparador nuevo", explicó a LA NACION Miguel Zielonka, de la consultora Econviews.

La presión sobre el peso resaltaba en una jornada de nueva revaluación generalizada para las monedas emergentes y el resto de las divisas, al volver a debilitarse el dólar a nivel global tras conocerse datos que hacen dudar de que la Reserva Federal de EE.UU. vuelva a subir las tasas de referencia para esa economía (lo que significa aumentar el premio a los tenedores de esa moneda) este año.

Esto tiende a confirmar que todo es consecuencia de un reverdecer del apetito dolarizador vinculado con la cuota de incertidumbre que las elecciones derraman sobre la evolución de la economía. Pero tras la nueva señal que el BCRA envió ayer los operadores no dudan de que el mercado tenderá a calmarse. Especialmente, porque descreen sobre la posibilidad de alguna pulseada, tomando en cuenta el poder de fuego con que cuenta hoy esa entidad.

La incursión oficial en la rueda de negocios fue advertida por los operadores. "Aparecieron sobre el final varias ofertas por US$ 10 millones a $ 17,70", refirió Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios. Una vez que varias de ellas se concretaron el billete inició un camino descendente que lo llevó a cerrar el día a $ 17,67, es decir, 7 centavos por encima de su clausura previa pero 5 centavos debajo del máximo del día.

A su vez a nivel minorista, donde había llegado a ofrecerse a $ 17,97, el billete se reacomodó hasta los w$ 17,94 al cierre (+0,45%).