[Video] Quiénes son las personas que más escucha la ex mandataria de cara a las elecciones legislativas

El periodista Carlos Pagni habló en Análisis PM de la estrategia de campaña de la ex presidenta Cristina Kirchner y de las personas más cercanas que la asesoran en temas políticos y de comunicación.

Los asesores secretos de Cristina Kirchner

cerrar

"Cristina sigue demostrando una gran plasticidad para poder entender cuál es el juego y cómo reconvertirse", señaló Pagni y contó que el consultor catalán Antony Gutiérrez es la persona que está inspirando a Cristina en la campaña.

Sin embargo, hubo un detalle en el acto de relanzamiento en el estadio de Arsenal. Allí, la ex mandataria relató que la noche anterior había hablado con un amigo que no pertenece al mundo de la política. Ese comentario generó curiosidad en su propio entorno e interés por saber a quién se refería la ex jefa de Estado.