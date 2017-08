Testimonios de indignación y reclamos de una acción más eficaz

Con carteles y velas encendidas, la gente expresó su descontento

"¡Justicia, justicia, justicia!", gritaron ayer los ciudadanos, una y otra vez frente a Tribunales, en reclamo a los funcionarios del Poder Judicial por no avanzar en las causas de corrupción frente al edificio donde reside el máximo tribunal del país.

Parada en un rincón, sosteniendo firmemente un cartel que decía: "Sin Justicia no hay República", Eloísa se preguntaba: "¿Cuántos poderes hay? Tres. El Poder Judicial tiene que actuar. Tiene que actuar bien. Hay demasiada gente que tendría que estar presa en este país".

"Estoy para que los jueces tomen conciencia y hagan lo que tienen que hacer. Hay una lentitud provocada", dijo a LA NACION Enrique, de 51 años. "Tal vez esta movilización los despierte. Los jueces que quieran hacer justicia tienen que saber que no están solos. Los otros, seguramente, se están riendo de esto", agregó.

Con un Palacio de Justicia vallado y con la presencia de efectivos policiales, las personas se fueron acomodando en cada lugar disponible. "Estoy acá por la situación actual del país, hay una falta alarmante de jueces probos. No entiendo el vallado, completamente innecesario", dijo a LA NACION Ignacio, de 35 años, mientras buscaba un lugar libre para ubicarse.

"¡Que se pongan los pantalones! ¡Que no haya privilegios!", reclamó Patricia, de unos 50 años. "No se puede seguir dilatando esta situación, están entre nosotros como si nada. Los jueces tienen que investigar. ¿Y este vallado? Parece que tienen miedo a la reacción de la gente", agregó.

María Pía, de 38 años, llegó aplaudiendo y con su hijo en los brazos. "Acá estamos para protestar pacíficamente. Si no hay justicia no podemos avanzar. Los delincuentes están libres. Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Jaime, una lista que no termina. Se avanza poco, la Justicia es demasiado lenta", se quejó.

Osvaldo, de 83, dijo: "Quiero exigir, exigirle a nuestra justicia. No hay sentencias. En el Consejo de la Magistratura y los jueces son corruptos". Mary, una productora de seguros de unos 60 años, dijo entre lágrimas: "Siento que el país no va a ningún lado. Es triste, hay jueces más corruptos que los políticos".