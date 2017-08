Bolívar, confirmado para el Mundial de Clubes de voleibol

El actual campeón argentino disputará el torneo que se disputará entre el 11 y 17 de diciembre en Polonia

Bolívar representará a Sudamérica en el Mundial de Clubes.

La Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) confirmó este viernes de manera oficial que Bolívar, campeón de la Liga Argentina en la temporada 2016/17, será parte del Mundial de Clubes que se disputará entre el 11 y el 17 de diciembre en Polonia.

Bolívar, conjunto dirigido por Javier Weber y cuyo dueño es el conductor Marcelo Tinelli , competirá contra los mejores equipos del mundo: Sarmayeh Bank Teheran VC (Irán), Zenit Kazan (Rusia) Sada Cruzeiro (Brasil), Zaksa Kedzierzyn - Kozle (Polonia), Lube Civitanova (Italia), Skra Belchatow (Polonia), y uno más que será por invitación, a confirmar.

"Terminó formándose un equipo bueno para competir por la corona y apuntar al gran objetivo de este año, que es el Mundial de Clubes. No sé si para ganarlo, ya que van a jugar los mejores del mundo: SADA Cruzeiro, los polacos, los italianos y los rusos. Pero ya jugarlo me parece muy bueno", aseguró Tinelli a prensa de Bolívar.

Por su parte, el entrenador Weber -ex armador y ex conductor del seleccionado nacional- consideró: "Nos genera una gran felicidad estar nuevamente en un Mundial de Clubes. Es llegar a lo máximo que podemos aspirar y lo hacemos por segunda vez consecutiva. Un enorme desafío jugar este torneo en Polonia ante equipos muy fuertes. Era lo que queríamos y nos posiciona junto a los mejores equipos del mundo".

Leonardo Patti , receptor punta de 39 años y capitán del conjunto de "Las Águilas", que el lunes próximo comenzará la pretemporada, resaltó: "Es un orgullo que Bolívar vuelva a estar en un Mundial de Clubes. Me parece que va a ser un Mundial soñado. En lo personal nunca pensé que iba a poder jugar un torneo así y me tocó el año pasado en Brasil. No le puedo pedir más al deporte".