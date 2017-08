Carlos Dentone: "Jorge Rodríguez era el que manejaba el dinero "

Habla un empresario que integró el directorio de una sociedad uruguaya, a la que Odebrecht le giró millones de dólares que habrían sido utilizados para el pago de sobornos en la Argentina

Jorge "Corcho" Rodríguez es el verdadero dueño de Sabrimol Trading SA, la sociedad receptora en Montevideo de los millones de dólares que Odebrecht giró entre 2008 y 2014 para coimear al círculo íntimo del entonces ministro Julio De Vido, según confirmó el ex administrador de sus bienes en Uruguay Carlos Dentone, en diálogo con LA NACION.

Dentone aportó así el eslabón que faltaba para conectar a Rodríguez con la ruta del dinero negro que desde Panamá y Antigua y Barbuda llegó a la cuenta 1223640, que operó en el Banco Itaú una sociedad anónima con acciones al portador llamada Sabrimol Trading SA.

Abogado retirado, a los 79 años Dentone cerró ya el estudio contable y legal DMP, que integró con sus socios Molinolo y Pereyra, pero recuerda con precisión múltiples detalles de esa sociedad, que abrió en la zona franca de Montevideo en 2007 y cerró a fines de 2014. Entre otros motivos, porque él integró su directorio a pedido de Rodríguez.

Consultado por LA NACION, Rodríguez negó que Sabrimol Trading fuera suya, pero confirmó que Dentone fue su contador -"y el de mucha otra gente"- en Uruguay. "Carlos manejaba un estudio muy conocido", explicó.

Pero Dentone cuenta otra versión. "Sabrimol Trading fue una sociedad que se formó en 2007 y el titular de las acciones era Jorge Rodríguez, y aunque las acciones sean al portador, en la práctica hay que anotarla en un registro", afirmó, en cuanto LA NACION le explicó por qué lo había contactado. "Leí sus notas y es así. Yo integraba el directorio de la sociedad porque era su director administrativo, pero el dueño era él."

Foto: Sudestada

-¿Para qué creó Sabrimol Trading?

-Jorge Rodríguez realizaba actividades en el exterior, de lobby, y las prestaciones ingresaban en la cuenta bancaria de la sociedad.

-¿Por "prestaciones" quiere decir dinero?

-Claro. Pero el manejo de todo el dinero fue siempre vía bancos y efectuábamos un control contable de todo lo que ingresaba y se verificaba el destino de los fondos.

-¿Y qué pasó con ese dinero?

-Rodríguez utilizaba una parte para mantener su chacra de Punta del Este y el resto lo remitía a Buenos Aires, con la ayuda de su contador, Osvaldo Gandini, quien me reemplazó, actuó como delegado personal de Rodríguez y se encargó de todo lo atinente a esa sociedad. (la nacion intentó ubicar ayer a Gandini, pero no respondió. De acuerdo con registros comerciales consultados, integra las sociedades Grupo La Roca Capital SA, Medios y Contenidos SA, e Ingeniería y Comunicaciones La Roca SA con Rodríguez.)

-¿Rodríguez y Gandini manejaban el dinero?

-Claro. Manejaron todo ellos, las entradas y salidas de dinero, que le reitero que en parte se remitía por transferencias bancarias a Buenos Aires, previa orden de Gandini.

-¿Sabe adónde iba el dinero?

-Los destinos de ese dinero no me los pregunte porque era en Buenos Aires y qué pasaba con esa plata? no teníamos ni idea.

-¿Cuánto dinero estima que pasó por Sabrimol Trading?

-Habrá movido seis millones de dólares por esa cuenta. Más o menos lo que usted sacó en el diario.

-Su estudio DMP figura en los Panamá Papers como intermediario de cinco sociedades offshore de Islas Vírgenes o Panamá: Timken Finance Ltd., Britania Group SA, Belle Mare Group SA, Ralto Trading Ltd. y Norwood Pacific Ltd. ¿Alguna era de Rodríguez?

-Las recuerdo bien, pero no eran de Rodríguez. Eran de otros clientes argentinos para poner adentro inmuebles por cuestiones tributarias.

-¿Sabrimol Trading sigue activa?

-No, cerró definitivamente a fines de 2014 o principios de 2015. Vino Gandini y se encargó de todos los trámites para cerrarla de manera formal, lo que comunicó a la zona franca [de Montevideo] para cancelar las deudas por alquileres.

Odebrecht y los aportes a las campañas políticas

cerrar

-¿Sabrimol utilizaba sólo la cuenta en el Banco Itaú u operaba otras?

-Ésa. Yo no recuerdo otra.

-¿Le suena Olivio Rodrigues Junior? Es un "cuevero" brasileño que aparece vinculado a Sabrimol?

-[Interrumpe] Lo leí, lo leí, pero no tengo la más mínima idea de quién es. En algún momento Rodríguez nos presentó a un tal Rodney?

-¿Rodney Rodrigues de Carvalho? [por el ex el número uno de Odebrecht en la Argentina].

-¡Ése! Nos lo presentó como su "amigo" y dijo que estaba firmando un contrato con Odebrecht en la Argentina, que tenía una oficina al lado de la suya, en el mismo piso de una torre de la avenida Alem. Fue cuando fuimos allá con mi socio Molinolo para verificar todo.

-¿Usted tuvo algún problema legal con Rodríguez en los tribunales uruguayos?

-Sí, pero ya está resuelto. Una empleada que trabajó para nosotros en DMP, por recomendación de Rodríguez (la cordobesa Carolina Arabaolasa), fue acusada de quedarse con dinero (US$ 100.000) por la ex pareja de él Susana Giménez.

-¿Y entonces?

-Nada, que Jorge Rodríguez metió la cola porque él nos recomendó a Susana Giménez y se sentía un poco responsable. Pero la Justicia ya verificó que yo no tenía nada que ver, y Rodríguez se portó bien porque presentó un escrito para despegarme de todo ese asunto.

-¿Ese dinero nada tiene que ver con el que llegaba a la cuenta del Itaú de Sabrimol Trading?

-¡No! A ver: quienes positivamente saben qué pasó en Buenos Aires con el dinero de esa sociedad son Rodríguez y Gandini. Ellos saben si el dinero terminó en las manos de otros. Hablemos claro.